【校長專欄】蒙特梭利強調大自然教育　幼稚園校長鼓勵︰小眼睛看大世界

▲ 救世軍蘇屋幼稚園黎嘉敏校長指出蒙特梭利強調「大自然」對孩子教育的重要。

農曆新年假期，早上不用趕著梳洗上班，可以放慢匆忙的生活節奏，走進我家的小花園，發現白色、粉紅色的茶花已綻放，心中不禁發出讚歎大自然的美！花兒告訴我春天已到！我哼著詩歌，心情感到輕鬆舒暢，在疫情的陰霾下，似乎有一種盼望。

疫情下錯失在大自然中學習

2020年，令人不安的疫情籠罩全球，孩子被逼留在室內，被動地接受單向的聲畫光影刺激，連課堂學習也搬上螢光幕，大部份家長唯有安排孩子透過電腦進行學習。雖然以電腦靜態學習亦能讓孩子認識到不同知識，從而拉近與世界的距離，但孩子本身是充滿好奇的學習者，他們應是四出探索、從感觀中經歷和發現世界，如果長期使用科技資訊，久而久之缺乏了對周圍環境探索的意欲，便錯失了在大自然環境中豐富多元的感觀體驗！

大自然充滿奧秘與神奇，也充滿生機：陽光明媚、春風溫暖、百花爭奇鬥豔、小草樹葉萌芽；更有鳥兒鳴叫、蜜蜂採蜜、蝸牛雨後散步，這些風景無一不吸引着愛探索的孩子！孩子在大自然中去看、去聽、去嗅、去觸摸，去感受，以各種感官感知周遭環境，自發探究自然界的動與靜，與同儕討論彼此的發現，再配合他們天生豐富的想像力，可以激盪出許多有趣的學習經驗。

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蒙特梭利強調大自然教育

蒙特梭利的教學理論強調「大自然」對孩子教育的重要性，我們必須讓孩子經歷自然的生命力、感受陽光的溫暖、風的飄動、雨的濕潤、甚至日夜差異與季節的變化，同時鼓勵孩子接觸生物，由生物的生命成長啟發孩子對自然的尊重。

環境心理學者卡普蘭夫婦提出注意力理論，指出多與大自然接觸，可以幫助人們解除導向性注意力的疲勞（不再被新奇的事物所吸引），情緒也變得更正面積極。因此，多讓孩子接觸泥土、草地和大自然動植物，可豐富他們的感官和刺激他們的好奇心；大自然有著治癒的能力，能令人平靜下來，紓緩壓力和情緒，看到藍天白雲、青山綠水，能擴闊孩子的視野和胸襟，培養他們欣賞大自然之美和驚奇。

救世軍幼稚園推展品德教育計劃

培養孩子對大自然的愛好與欣賞能力，學校教育扮演著舉足輕重的角色，救世軍幼稚園積極推展Team BRAVO品德教育計劃，其中的A-Appreciate 代表欣賞自己、別人、大自然及身邊美好事物，希望讓學生懂得欣賞、珍惜、並對身邊美好的人事物常存感恩的心。學校藉著不同的體驗活動，將「大自然」與孩子拉近，春天剛至，正是讓孩子親身感受大自然豐富的好時機，抱抱大樹、摸摸石頭、在春雨中穿著雨衣和水鞋踏踏水窪；也可在校園內種植，觀察種子從泥土鑽出來的動力，感受植物的生命力。

孩子得以學習關心和欣賞周遭的環境，培養一顆懂得尊重生命、感恩惜福的心；同時透過享受當前或回味過去的正面生活經驗，我們能獲得快樂及滿足感，並藉以體驗、延長及加強正向情緒。當我們感到「快樂」時，除了會聚焦在快樂的事情上，還會持開放的態度，更懂得欣賞和留意身邊令我們快樂的事物。當正向情緒累積，在身體、心理及社交方面，都能建立持久的個人資源，抵抗負面情緒的影響。

隨著全球疫苗面世對疫情有所紓緩，孩子也逐漸回歸校園，我們珍惜每天與孩子們的共聚時光，期待與他們在這個春天再次走進大自然，一起學會欣賞、珍惜，並常懷愉快、樂觀的心情，接受不同的新挑戰。

我們更相信培養孩子的正向價值觀，是送給成長中的孩子最好的禮物！

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撰文︰救世軍蘇屋幼稚園 黎嘉敏校長