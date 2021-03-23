【親子山遊】西貢龍蝦灣郊遊徑看海天一色美景　感受大地在腳下看馬術練習

▲ 西貢龍蝦灣郊遊徑看海天一色美景，感受大地在腳下看馬術練習。

行山也可以輕鬆易行！今次，親子KOL Chloe帶大家到西貢蝦灣郊遊徑，郊遊徑旁設有風箏場，非常適合一家大細放風箏、野餐、行山。全條龍蝦灣郊遊徑不足3公里，絕對是新手及親子行山路線。

▲ 全條龍蝦灣郊遊徑不足3公里。（Chloe MaMa Facebook）

Chloe在Facebook專頁「Chloe MaMa」分享一條輕鬆親子遊行山路線，由鑽石山地鐵站搭91號巴士到大拗門站下車，再步行至清水灣郊野公園約30分鐘。及後，Chloe先帶女兒Candice到最高點大嶺峒，再落山步行到龍蝦灣。

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龍蝦灣郊遊徑不足3公里，與小朋友一同行山，大約3小時內便完成。山徑一開始以上石級為主，路段比較斜，對於小朋友來說比較吃力，但回頭便能看見靚景。Chloe媽媽提醒，由於沿途沒有樹蔭，建議出發前做好防曬措施，例如戴帽或塗防曬產品。

到達山頂大嶺峒後，走前兩步便看見標高柱，可以看到藍天碧海連成一線，俯瞰無敵海景。不過，落山對小朋友來說較為困難，沿途下斜坡，路上較多沙石，不過山下有一間馬術學校，家長與小朋友可以趁機休息，再觀賞馬術練習。之後，可沿著右邊的小路走到石灘，欣賞大自然的奧秘，聽聽海浪聲，淨化心靈。

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Chloe與女兒到當日最後一個景點——龍蝦灣風箏場，除了放風箏外，還可以到場野餐。Chloe表示，由於經常身處石屎森林中，以往甚少發掘香港的景點，「今次第一次行龍蝦灣郊遊徑，才發現原來不需很長時間的路程，都可到達風景很優美的景點，建議大家有時間可以來這裡走一趟。」

影片及相片獲「Chloe MaMa」授權轉載

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責任編輯︰王明芳