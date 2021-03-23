【天氣預測】本港今明兩天有雨周末潮濕　下周氣溫回升至最高30度【內附未來9日天氣概況】

▲ 本港近日乍暖還寒，天文台料本周後期該區天色好轉，下周氣溫回升。

本港近日乍暖還寒，天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，同時受高空擾動影響，今日(23日)至明日初時會有幾陣雨，至下午1時半天文台氣溫為19.1度，料明日天氣將回升至最高25度；而隨高空擾動遠離，本周後期天色好轉，氣溫逐步回升至周末最高27度至29度。

天文台稱，本港現正受東北季候風影響，天文台至今日下午1時半錄得氣溫19.1度，市區多區氣溫亦介乎18度至19度；而同時受高空擾動影響，本港今日至明日初時有幾陣雨，預測本港下午及今晚大致多雲，稍後有一兩陣雨，吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁，明日天色好轉。

天文台續指，隨著高空擾動遠離，本周後期該區天色好轉，氣溫逐步回升，預料周六(27日)氣溫將回升至21度至27度，周日(28日)更進一步上升至最高29度，相對濕度亦同時回升至最高95%；而一股偏南氣流會在下周為華南沿岸帶來炎熱的天氣，下周短暫時間有陽光，局部地區有一兩陣驟雨，氣溫介乎23度至30度。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡