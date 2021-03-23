【保母虐嬰】40日大女嬰被保母掌摑虐打　母親看CCTV揭發：不能接受

▲ 內地一名40日大女嬰被保母虐打。

內地重慶近日發生一宗虐兒案，一對夫婦因工作忙碌，聘請保母照顧40日大女兒。妻子某日上班期間，因過於思念女兒，遙距觀看家中的CCTV，竟看到保母虐打女兒，大驚之下報警處理。

母親看CCTV揭發事件

綜合內地媒體報導，事件發生在本月17日。涉事保母50多歲，與兩夫婦相熟，是妻子一位前同事的母親，育嬰經驗豐富。夫婦二人起初對保母印象甚佳，為了方便她照顧女兒，將家中主人房讓給保母及女兒同住。

事發當日夫婦如常上班，妻子因過於思念女兒，遙距觀看家中的CCTV，驚覺保母虐打女兒。從影片可見，保母掌摑躺在床上的女嬰數次，又抱起女嬰狂搖，媽媽看後大驚，

保母一直搖她，往天上拋，然後把她的腦袋往床上敲，我實在不能接受。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

涉事保母被捕

女嬰父親得知事件後，隨即報警處理，他認為保母拍打女嬰、掌摑等，都是下手很重的行為，「是一種不正常的方式」。警方到場查看影片之後，認為保母涉嫌毆打嬰兒，將保母帶走接受調查，並作出行政拘留15日、罰金500元的處罰。

有內地律師觀看影片之後，認為照顧孩子的保母，對孩子造成傷害，肯定觸犯了法律，指家長可保留證據，追究其民事責任。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳