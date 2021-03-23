【廖啟智抗癌】陳敏兒現身醫院探智叔　衣不解帶照料丈夫積極抗癌

▲ 陳敏兒現身探望丈夫。

現年66歲資深演員「智叔」廖啟智不幸患上胃癌，現時正在接受治療。對病情低調的廖智，透過經理人公司表示專心調理身體休養，並指多謝關心，以樂觀積極態度面對此事。

智叔昨晚透過所屬公司發表聲明，指近期因為身體不適而婉拒相關演藝工作，智叔現正接受專業治療和有家人悉心的照顧，請大家放心並給予他空間去調養身體。

【抗癌鬥士】66歲廖啟智患胃癌 全面停工專心抗癌魔

▲ 廖啟智患癌消息令各界關注。（經濟日報圖片）

每日醫院探望智叔

而太太陳敏兒一直陪伴丈夫抗病，衣不解帶跟兒子每日輪流到醫院探望照顧廖啟智。

「智叔」廖啟智患胃癌事件曝光後，得到各方關注，有指廖啟智去年發現胃癌後，因為不想親朋替他擔心，故一直沒公開患病消息，只得家人知道病情。

目前在醫院留休養的廖啟智，太太陳敏兒今日下午到醫院探望丈夫，並向傳媒交代智叔健康狀況。

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智叔樂觀面對病情

陳敏兒提到智叔去年12月跑步時，因感到胃部不適，經檢查後發現患胃癌，幸而廖啟智遇上好的醫生跟進治療，他亦非常積極及樂觀抗癌，十分配合醫生治療建議。敏兒稱智叔跟醫生很夾，亦獲醫生大讚智叔是「A+病人」。

不過，醫生指智叔現時不適合進食太多，可是此時的智叔的身體正打仗，需要很多營養，他亦每日努力完成飲食，敏兒會煲不同的湯水增強丈夫。

而且廖啟智在病中亦不幽默，陳敏兒說：「有一日智叔話：『今日有鮑魚雞粥食喎！』我一睇，原來他那碗是白粥，他覺得白粥都好好味。見他好輕鬆，我都好佩服。」

陳敏兒感謝各界關心，但智叔不想麻煩別人，她亦不想令智叔感負擔，故一直保持低調：「這兩日有新聞出，好多人打電話問候，他都不接聽，因為頻頻睇訊息好攰，有人打給我都不接聽，大家的祝福我都收到。」

同場加映：邱芷微陳志忠訪問