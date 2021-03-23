【精裝追女仔】馮盈盈自爆被追真實經歷　FYY傳授成功約會女神秘技【有片】

▲ 16年港姐冠軍馮盈盈（FYY）拍片大談約會女神的秘笈。

2016年港姐冠軍馮盈盈（FYY）除了忙於在TVB拍劇及做主持外，最近還積極拍片經營自家的網上頻道。馮盈盈在最新的自家影片中，便傳授約會女神的秘技。

今次馮盈盈以中空裝出鏡，大派福利十分疏爽。她以「十個成功約會FYY的理由」為題，將過去的真人真事大公開。不乏裙下之臣的馮盈盈公開曾被追時遇過的經歷，又透露最令她受落的招數。

【港產旅行團】鄭衍峰澄清非富二代 加拿大回流香港：這處比較多機會

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精裝追女仔

影片中，FYY先分享5大成功約會她的理由，分別為「扮偶遇」、「投其所好」、「乘人之危」、「迷信風水」及「近水樓台」。

其中，她表示「近水樓台」最成功，並謂：「搬到附近可隨時幫忙，如上門通渠等。在樓下跑步時碰見也可，還可一起吃宵夜。」

【解構心機女】江嘉敏賣口乖稱馮盈盈做師姐 FYY不領情：我受唔起！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

FYY自從與醫生舊愛鍾文浩（Martin）分手後，不愁寂寞的她經常傳出緋聞，除了被指與大隻主持鄭衍峰拍拖，又傳出她與富二代男性友人約會，其多姿多采的感情生活備受關注。

同場加映：麥美恩專訪