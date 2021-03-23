【變態虐貓】疑用膠紙綁貓手以示懲罰　警方拘捕扣查45歲女子

▲ 有女主人不滿貓B不搭頸陪睡，疑用膠紙綁貓手以示懲罰。

網上有一名寵物主人在社交媒體Fb發出帖文，指希望找一隻幼貓一起抱著入睡，又指之前飼養的貓隻會搭著她的頸部睡覺，惟幼貓無論如何都不肯，於是用膠紙綁起幼貓雙手。警方今午（23日）表示，已拘捕一名45歲涉案女子，涉嫌殘酷對待動物。

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警方交代案情，旺角警區刑事調查隊第十隊主管蘇穎純稱，警方今日於網上巡邏時發現，有人疑發布一張相片，用膠紙綑綁貓隻。警方迅速鎖定目標，今午於旺角花園街一座唐樓，拘捕45歲中國籍獨居女子，涉嫌干犯「殘酷對待動物」罪。在住所也搜出涉事貓隻，經愛協調查後，貓隻無表面傷痕。案件仍在調查，嫌犯被扣查，涉案貓隻1.5個月大，於網上購入。

據悉，該名女子曾於fb表示，自己花5,000元買下一隻貓隻，惟因其男朋友不喜歡，希望平價轉讓出去。同時她亦在fb表示，她欲購買一隻貓陪她睡覺，惟貓貓不願搭著她頸部，於是以膠紙綁著貓兒雙手。

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愛協表示，留意到網上流傳一幅相片，指有貓隻主人用膠紙將貓隻包裹著，愛協對事件表示關注，並遣責有關行為，會傷害貓隻並構成痛苦。愛協已就事件主動聯絡警方，並接到警方通知指已拘捕有關人士，愛協督察稍後會到場取走貓隻帶回灣仔中心交由獸醫檢查。

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記者：陳子謙