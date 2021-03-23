  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 20:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變態虐貓】疑用膠紙綁貓手以示懲罰　警方拘捕扣查45歲女子

社會 19:35 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

有女主人不滿貓B不搭頸陪睡，疑用膠紙綁貓手以示懲罰。

網上有一名寵物主人在社交媒體Fb發出帖文，指希望找一隻幼貓一起抱著入睡，又指之前飼養的貓隻會搭著她的頸部睡覺，惟幼貓無論如何都不肯，於是用膠紙綁起幼貓雙手。警方今午（23日）表示，已拘捕一名45歲涉案女子，涉嫌殘酷對待動物。

點擊圖片即睇警方拘捕行動情況：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

警方交代案情，旺角警區刑事調查隊第十隊主管蘇穎純稱，警方今日於網上巡邏時發現，有人疑發布一張相片，用膠紙綑綁貓隻。警方迅速鎖定目標，今午於旺角花園街一座唐樓，拘捕45歲中國籍獨居女子，涉嫌干犯「殘酷對待動物」罪。在住所也搜出涉事貓隻，經愛協調查後，貓隻無表面傷痕。案件仍在調查，嫌犯被扣查，涉案貓隻1.5個月大，於網上購入。

據悉，該名女子曾於fb表示，自己花5,000元買下一隻貓隻，惟因其男朋友不喜歡，希望平價轉讓出去。同時她亦在fb表示，她欲購買一隻貓陪她睡覺，惟貓貓不願搭著她頸部，於是以膠紙綁著貓兒雙手。

更多案件圖片，點擊即睇：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

愛協表示，留意到網上流傳一幅相片，指有貓隻主人用膠紙將貓隻包裹著，愛協對事件表示關注，並遣責有關行為，會傷害貓隻並構成痛苦。愛協已就事件主動聯絡警方，並接到警方通知指已拘捕有關人士，愛協督察稍後會到場取走貓隻帶回灣仔中心交由獸醫檢查。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【洗衣機虐貓】涉將家貓放入已開動洗衣機　港姐冠軍黃嘉雯胞姊獲准保釋候查
22:53 2021/02/09
【洗衣機虐貓】涉將家貓放入已開動洗衣機　港姐冠軍黃嘉雯胞姊獲准保釋候查
【洗衣機虐貓】港姐冠軍黃嘉雯胞姊涉虐畜　警方拘捕涉案黃姓女子
09:52 2021/02/09
【洗衣機虐貓】港姐冠軍黃嘉雯胞姊涉虐畜　警方拘捕涉案黃姓女子
【洗衣機虐貓】親姊被揭疑是虐貓主人　港姐黃嘉雯斥姐姐處理不當：佢不嬲好錫小動物
11:53 2021/02/08
【洗衣機虐貓】親姊被揭疑是虐貓主人　港姐黃嘉雯斥姐姐處理不當：佢不嬲好錫小動物
【洗衣機虐貓】疑因貓貓於箱內便溺　港女IG拍片困貓洗衣機開機14秒
10:48 2021/02/08
【洗衣機虐貓】疑因貓貓於箱內便溺　港女IG拍片困貓洗衣機開機14秒
【恐怖虐貓】流浪貓慘遭挖眼剪耳傷口整齊 　獸醫：疑施虐者疑為醫科生
10:48 2021/01/30
【恐怖虐貓】流浪貓慘遭挖眼剪耳傷口整齊 　獸醫：疑施虐者疑為醫科生
虐待 經濟 媒體

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【閆擎離世】香港電台DJ閆擎家中猝逝　港台DJ及多位歌手表悼念
23:02 2021/03/22
【閆擎離世】香港電台DJ閆擎家中猝逝　港台DJ及多位歌手表悼念