【涉妨礙司法公正】涉勸阻性侵案事主出庭作證　律師樓職員否認妨礙司法公正開審

▲ 60歲律師樓行政人員涉勸阻1宗強姦案受害人出庭作證妨礙司法公正，案件今日於西九龍裁判法院開審。（經濟日報資料圖片）

60歲律師樓行政人員涉勸阻1宗強姦案受害人出庭作證，向受害人男朋友指會支付20萬，要求對方遊說受害人，45歲裝修工亦涉約見受害人男友游說。涉案行政人員及裝修工否認作出傾向並意圖妨害司法公正的作為罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院開審，控方開案陳詞指，任職裝修工的次被告在餐廳中約見受害人男友時，自稱為該強姦案中被告的「契哥」，希望「擺平」事件，要求對方給他一個面子。

首被告陳偉強（60歲；報稱公司董事）否認2項作出傾向並意圖妨害司法公正的行為；次被告陳昌國（45歲；裝修工人）亦否認1項作出傾向並意圖妨害司法公正的行為。

控罪指，陳偉強分別於2019年8月4日及10月21日，游說湯姓男子協助其誘使女子X在黃興國的強姦案中不出庭作供，並聲稱會給20萬元予湯作報酬。

陳昌國則被控於2019年9月30日，在香港作出有妨害司法公正傾向的一連串作為，藉此勸阻X在審訊中作出針對黃的證供。

控方今讀出開案陳詞指，黃興國於2019年被控強姦罪，及後被定罪，被判囚5年4個月，而首被告當時任職律師樓行政人員，而該律師樓在審訊中代表黃；首被告於2019年5月31日成為湯姓男子「契爺」，兩人會不定期聚餐及有生意來往。

湯於2019年8月4日收到首被告的來電，湯及後得悉首被告為涉及該宗強姦案審訊的人員，首被告及後開價20萬，要求湯游說其女友，即該強姦案事主X不要出庭作證。

2019年9月30日，次被告相約湯於餐廳見面，表示自己為黃的「契哥」，想要擺平事件，指黃年輕及「衰咸濕」。次被告指X「出庭唔緊要、唔緊要」，但指希望可以「俾個薄面我」，又指得悉有人會向湯支付20萬，；當日的對話內容被湯用手機錄下，並事後交給警員。

2019年10月21日，首被告與湯見面，指湯與X接觸不會構成問題，及再次要求湯游說X，惟湯拒絕。其後湯報警，在警員協助下進行監控會面。

在監控會面中，當湯向首被告問及是否會給予20萬擺平事件，首被告同意，但隨即改口，指「又唔係咁…點都好，唔好講呢啲」，首被告指自己中立，沒有參與其中，又指X不論如何均須出庭作證，否則會被視作藐視法庭。

聆訊明（24日）續審。

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記者：王仁昌