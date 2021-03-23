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【M+展品爭議】獲特首百分百信任　唐英年：策展團隊會嚴守法律

政治 15:12 2021/03/23

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唐英年發聲明指，西九管理局必定會遵守香港法律和港區國安法。（資料圖片）

M+博物館藏品、中國異見藝術家艾未未一幅作品被質疑違反港區國安法，特首林鄭月娥指，如有文化工作與國安法有衝突，要嚴肅認真處理。

林鄭月娥今早出席行政會議前見記者時被問及，艾未未展品是否不能展出，林鄭表示，對身兼政協常委的西九文化區管理局董事局主席唐英年有「百分百的信任」，認為他一定可以將這件工作把握得非常好。

唐英年發表聲明稱，西九文化區管理局必定會秉持法律，遵守基本法、香港法律和港區國安法。而M+策展團隊在籌劃年底的開幕展覽時亦會嚴守法律，並以專業、客觀和持平的態度進行策展工作。

被問到如用政治角度藝術品，會否嚴重打擊M+的國際聲譽，林鄭表示，香港的文化藝術很獨特，能夠把握中西文化薈萃，亦正因為此，中央在十四五規劃中，首次將香港的文化地位寫進國家規劃，支持香港發展成為一個中外文化交流的中心。她強調，香港是依法辦事的地方，去年亦實施了國安法，「如有一些文化工作跟國家安全法有衝突，甚至會違反國家安全法裏的一些條文，當然要嚴肅認真去處理。」

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責任編輯：林曉君

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