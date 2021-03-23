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【好人好事】馬德鐘遺失駕照獲有心人交還　網民：認住馬德鐘失物超輕鬆

娛樂 16:19 2021/03/23

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馬德鐘遺失駕照獲有心人神速交還。

今日（3月23日）有網民在「屯門塞車關注組」發文，呼籲「馬德鐘」與樓主聯繫交收車牌，正當網民猜測是否同名同姓時，藝人兼視帝的馬德鐘在facebook發文多謝有心人幫助拿回車牌。

事件因為有人在網上發文：「屯門轉車站執到，馬德鐘先生執到你張證，PM我同聯繫絡拎番」，並附上「馬德鐘」駕駛執照，此帖文即引起網民討論，討論究竟執照是屬於藝人馬德鐘，還是只不過與馬德鐘同名同姓的人所擁有。

【星級父子】馬德鐘讓兒子追求夢想不求回報　馬在驤從做運動培養自律【有片】

馬德鐘與有心人合照。（取自FB）

馬德鐘多謝網民

其後馬德鐘在Facebook發文：「今日去跑步做運動，不小心跌咗車牌，幸好今天遇到有心人，神速已交返比我，十分感謝你！亦感謝每位看到帖子而通知我的朋友，感覺非常温暖！非常正能量！一起發揮香港人互相精神」。

有網民留言：「原來馬德鐘真係叫馬德鐘」、「認住馬德鐘失物超輕鬆 」、「事主咁就冇左五十分」等。同時亦有網民表示，由此肯定了馬德鐘並不是其藝名，是他的真姓名。

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【健康茹素】受父母朋輩患重病啟發戒吃肉　馬德鐘食素兩年病痛自然消除

擁機動三輪車車牌

另一個獲網民關注的便是馬德鐘可駕駛的車輛類別包括1（私家車）、2（輕型貨車）、3（機車）和22（機動三輪車）。

馬德鐘喜愛駕電單車。（湯炳強攝）

而馬德鐘曾接受TOPick訪問時表示自己是電單車迷，閒時也愛駕車出外兜風，因為電單車能帶給他速度感和諧悠閒感，馬德鐘說：「駕著電單車時吹著風，多數不會載著人，感覺幾自由。」

同場加映：陳豪訪問

更多矚目綠葉王報道：https://bit.ly/2Le3nkM

撰文 : TOPick柴犬出動

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