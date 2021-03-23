【輸入個案】今8宗輸入個案7宗均涉變種病毒　累計變種病毒個案達113宗

▲ 今8宗輸入個案中，7宗均涉變種病毒（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（23日）新增約12宗確診個案，包括8宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，另有少於10宗初步確診，衞生署和醫管局今日下午不設疫情記者會，詳情請看：【下一頁】

今8宗輸入個案中，7宗均涉變種病毒：

第11402宗：22歲男，3月21日從法國抵港

第11403宗：57歲男，3月21日從巴基斯坦抵港

第11404宗：29歲女外傭，3月21日從菲律賓抵港

第11405宗：37歲女，3月21日從巴基斯坦抵港

第11406宗：13歲女，3月21日從巴基斯坦抵港

第11408宗：21歲男，3月21日從巴基斯坦抵港

第11409宗：37歲男機組人員，3月10日從菲律賓抵港

餘下一宗不涉變種病毒的輸入個案為：

第11410宗：44歲女，3月21日從印尼抵港

本港累計涉變種病毒個案達113宗，其中37宗屬英國、8宗屬南非、5宗屬巴西，另有63宗未分類。

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記者：鄧凱文