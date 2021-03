▲ 譚嘉儀再唱英文歌。

譚嘉儀早前為新劇《愛美麗狂想曲》的片尾曲《Falling in love》拍攝 MV,嘉儀再次和《Can You See》及《Can You Hear》的創作班底合作,打造了這首全新的英文浪漫情歌,演繹出女生墮入愛河時的一份甜蜜。

「英文歌女神」嘉儀已經是第四次主唱劇集的英文歌曲,每次的成績都好好,是信心的保證。

▲ 今次表達戀愛中的甜蜜。

嘉儀表示:「多謝監製、導演一需要人唱英文歌就想起我,最重要效果大家滿意,自己真是好鍾意唱歌,有機會唱歌就開心。」

雖然是一首甜到漏的情歌,今次MV拍攝反而要獨腳戲,嘉儀笑說:「導演拍攝時不停咁叫我『冧啲冧啲嘅儍笑』,指戀愛時一切都是美好,自己一個人在家,無論做甚麼都會想起情人,會有種心甜感覺,希望MV令人feel到心動。」