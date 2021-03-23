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中原地產前代理隱暪物業租賃交易騙47800元佣金遭廉署起訴

社會 15:48 2021/03/23

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中原地產前代理隱暪物業租賃交易騙47800元佣金，遭廉署起訴。（經濟日報資料圖片）

廉政公署今日(23日)落案起訴中原地產一名51歲前地產代理，涉嫌向前僱主隱瞞她促成一宗物業租賃交易，詐騙而誘使該公司不向有關交易的租戶收取代理佣金47800元；被告已獲廉署准予保釋，本周四(25日)於東區裁判法院答辯。

涉案51歲張輝雄為中原地產前地產代理，派駐到中原（工商舖）的黃竹坑香葉道分行工作。案情指被告於2018年8月接待一名中原地產客人，對方正物色一個位於黃竹坑的出租寫字樓物業，有關客人最終決定租用一個位於田灣一幢工業大廈的物業。

控罪指，被告涉嫌於2018年9月11日至10月9日期間，未有按責任向中原地產披露，其作為該公司的物業代理所促成上述物業的租賃交易，並意圖詐騙而誘使中原地產不向有關租戶收取代理佣金47800元，導致中原地產蒙受不利。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行，被告獲控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條；現時已獲廉署准予保釋，以待星期四應訊。

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責任編輯：陳正怡

廉政公署 經濟 罪行 中原地產 欺詐罪 盜竊罪

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