【無良僱主】患癌3歲兒病危欲請假趕回家　公司不批假反以曠工為由解僱好爸爸

▲ 患癌3歲兒病危父欲請假趕回家，公司不批假反以曠工為由炒魷。

月初一個晚上，內地一名爸爸接到患有癌症的兒子病危消息，打算請假趕回家探望兒子，卻遭到公司拒絕，甚至以連續曠工3日為由，單方面解僱該名爸爸。

綜合內媒報道，於「亞技精密元件（蘇州）有限公司」任職的張姓爸爸，已在該公司工作13年。其兒子今年3歲多，去年8月被診斷患有腦乾膠質瘤，難以治愈。

▲ 張爸爸的兒子病危。(圖片來源：安徽網)

張爸爸表示，事發於3月6日晚11點多，當時正在蘇州上班，突然接到醫院電話，指兒子病危，「快要不行了，呼吸都已經沒有了，已送到急症室搶救。」於是，他當時馬上一邊打電話給主管請假，一邊趕回鄉。

當時，主管表示請假問題他無法自己決定，需要星期一問老闆。

但後來老闆說請假是不可能的，要不就自己離職，但我肯定不會同意的，他們卻單方面和我解除勞動合同。

據悉，公司以張爸爸請假未批，曠工3天違反員工守則為由解僱他。

▲ 張爸爸被解僱。(圖片來源：安徽網)

張爸爸又指，去年曾於公司說明情況，他曾離開公司回家照顧孩子，還和公司簽了協議，公司同意他回去照顧孩子並保留勞動關係。但自2020年10月1日起，社會保險和住房公積金的公司繳納部分也將由張先生自己承擔，直至到崗出勤後結束。

▲ 張爸爸曾和公司簽協議，公司同意他回去照顧孩子並保留勞動關係。(圖片來源：安徽網)

結果這次請假，對方就不承認這個協議了，要求我離職，但我不能離職啊，我得掙錢救孩子啊。

針對事件，公司主管回覆記者表示，張爸爸自去年9月就一直開始請假，直至今年2月才回來上班。

孩子的病情不知道什麼時候可以治愈，張先生請假也是一段時間一段時間的，公司還是建議他先離職，等孩子的事安頓好後再回來上班，待遇還會和之前保持一樣。

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責任編輯：羅嘉欣