【安心賣樓】零工作黃心穎千萬沽天寰單位　低市價一成仍套現過百萬元

▲ 市場消息指黃心穎千萬沽出天寰物業。

黃心穎自「安心偷食」事件後，形象一直插水，並被TVB雪藏至今，兩年來零工作機會的黃心穎，今日有報導指陸續放售香港物業，而黃心穎於17年買入啟德新盤天寰，市場消息指剛以1000萬元沽出，雖然低市價一成，但心穎持貨4年仍然大賺過百萬元。

黃心穎於2017年5月，斥資855萬元購入啟德新樓盤天寰，物業為天寰2座低層B室，實用面積504平方呎，並是心穎首次用自己單人名義入市。

▲ 心穎兩年來未有新工作。（instagram圖片）

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黃心穎於2017年5月，斥資855萬元購入啟德新樓盤天寰，物業為天寰2座低層B室，實用面積504平方呎，並是心穎首次用自己單人名義入市。

日前有市場消息心穎以1050萬放售物業，最後成交價為1000萬元，雖比市價略低一成，但持資近4年的心穎帳面仍大賺145萬元，扣除雜費相信可賺過百萬元。

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事實，黃心穎一直喜歡投資「磚頭」，她跟家姐黃心美曾合資購入油塘Ocean One，她又在美國溫哥華以400多萬買入600呎單位，據知在溫哥華亦持有物業。

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熱愛投資磚頭

17年，黃心穎現身天寰售樓處時，當時表示有意購入自住，因看好啟德區潛力。心穎當日並指供樓由自己負責，其時男友馬國明沒份夾錢，故她有一定壓力。

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不過「安心事件」後，黃心穎避走美國，該天寰單位交樓時，據知由家姐黃心美代辦理手續，其後以2萬元放租。相信在單位的租約期滿後，心穎便決定賣出單位。

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