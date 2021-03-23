【比特幣劫案】男子天后交收Bitcoin疑被騙　遭兩男搶385萬元

▲ 一名男子在天后交收比特幣疑被騙，遭兩男硬搶300萬元。

一名男子今日（23日）下午相若約兩名男子在天后一間已停業的找換店，交收385萬元的Bitcoin（比特幣），期間身為買家的事主發覺對方有可疑，懷疑受騙，3人爭執期間， 一名懷疑屬騙徒的男子突然拔足逃走，男事主報警，追截期間跌倒受傷。

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現場消息指，事主為尖沙咀找換店職員，經中介介紹，今天與另一名同事帶同約385萬元現金往英皇道一間找換店購買比特幣，抵埗後有兩名自稱職員的男子在店內點算現金，其中一人將現金帶離找換店，聲稱要辦理手續，過了一段時間，事主感到懷疑，於是與另一名仍在店內的職員前往尋找離店男子但不果，事主感到可疑表示需要報警，期間找換店職員突然逃走，事主追到天后柏景臺停車場，2將其制服並報警。

警方到場後，拘捕一名男子，而另一名懷疑騙徒則逃去無蹤，亦相信有另一名同黨涉案，事主則手部受傷送院治理， 案件交由警方 東區刑事調查隊第五隊接手調查。

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記者：曾秋文