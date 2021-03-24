【校長專欄】童年抄功課獲老師原諒畢生受用　校長：要以父母心腸接納學生犯錯

▲ 林校長指教師應以父母心腸進行專業教導。

2020年9月，我來到將軍澳循道衛理小學，開學初期，參與不少會議，也聽到不同老師分享，在一次會議上有一段說話令我印象深刻，這段說話是﹕「我們作為老師，有雙重性格，才能與學生建立良好關係，在情感上，我們應該有父母心腸﹔在理智上，我們需要專業教導。」

細想這段說話，甚有道理，在學生出現錯誤的時候，我們要有父母的心腸去接納學生的失誤，同一時間，也需要有專業能力，教導學生從錯誤中學習，從錯誤中成長。

父母心腸

對學生錯誤的接納，支持學生從錯誤中學習，實是對學生莫大的鼓勵。學生在面對錯誤中找藉口，故意說謊期望逃避錯誤中的責任，或多或少是因為學生曾經有不好的經歷，知道他所犯下錯誤將不被接納，將得到更多的懲罰。

如果在學生犯錯後，他/她知道會被接納，會被明白，相信對學生的改過會有甚大的幫助。父母心腸，就是這份無條件的接納，全力支持學生可以勇敢地面對錯誤。透過這種全然的接納，培養學生成長型思維，正向面對錯誤，努力找出錯誤的原因，想出解決方法，這些後果是始於老師擁有父母心腸和全然接納。

專業教導

接納並不代表對於學生的錯誤全然放過，沒有跟進，而是應該抓住此次錯誤，與學生共同面對。承擔應該承擔的責任，從錯誤中學習，使學生以後不再犯同樣的錯誤，如果只有父母心腸，而沒有專業教導，學生只有感到被接納的感覺，但卻失去成長的機會。

要讓學生有成長，就需要被納，還需要被教導，教師在學生成長的過程中就需要承擔起這種責任。還記得自己小學五年級的時候，自己因趕不及做數學功課，在上課前十五分鐘，用了極快的速度，抄了同學功課。被老師發現了，老師接納我抄功課的解釋，但並沒有因此而不用我付上責任，我需要為抄功課的事情負上負責。雖然是小事一樁， 當時老師的接納，令我有勇氣認真面對此次的錯誤，負上應負責任，這簡單的道理，卻令我一生受用。

教師是學生學習的模樣，能從老師身上學習對待他人的接納，能學習坦然面對錯誤，坦然改正錯誤是多麼珍貴的事情。Children see, children do，今天教師如何對待學生，學生將來如何對待身邊的人。父母心腸，專業教導，是教師的雙重性格，也是成就學生成長的不二法寶。

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