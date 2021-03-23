【天文台】天文台料今年或早於6月打風　全年有5至8個熱帶氣旋或較去年多

▲ 天文台預計本港今年有機會於6月或之前踏入風季，全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍。

今日（23日）為世界氣象日，天文台於同日舉行記者會回顧去年香港天氣情況，以及預測今年香港的天氣情況，並交代天文台未來工作。

天文台台長鄭楚明在記者會上回顧過去一年香港天氣，提到2020年全年平均氣溫達24.4度，是自1884年有記錄以來第二個溫暖的年份。

鄭楚明續指，去年夏季是歷年最熱的夏季，期間的平均氣溫、平均最高及最低氣溫分別為29.6度、32.6度及27.7度，均為有記錄以來最高；而全年熱夜（全日最低氣溫28度或以上）日數有50日，酷熱天氣亦有47日，兩者均創下最高記錄。

鄭楚明指，天文台預計本港今年有機會於6月或之前踏入風季，全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，屬正常至偏多。

另外，受全球暖化影響，天文台預計全年氣溫較正常高，並有可能為有記錄以來最溫暖的十個年份之一；而2021年雨量將為正常至偏少，但仍有機會受暴風雨影響，天文台建議市民為雨季做好準備。

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記者：曾卓鋒