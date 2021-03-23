  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 17:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天文台】本港去年熱夜及酷熱天氣日數創新高　天文台料今年或早於6月打風

社會 16:08 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

天文台台長鄭楚明指，去年夏季是香港歷年最熱的夏季 （梁偉榮攝）

今日（23日）為世界氣象日，天文台於同日舉行記者會回顧去年香港天氣情況，以及預測今年香港的天氣情況，並交代天文台未來工作。

天文台台長鄭楚明在記者會上回顧過去一年香港天氣，提到2020年全年平均氣溫達24.4度，是自1884年有記錄以來第二個溫暖的年份。

鄭楚明續指，去年夏季是歷年最熱的夏季，期間的平均氣溫、平均最高及最低氣溫分別為29.6度、32.6度及27.7度，均為有記錄以來最高；而全年熱夜（全日最低氣溫28度或以上）日數有50日，酷熱天氣亦有47日，兩者均創下最高記錄。

鄭楚明指，天文台預計本港今年有機會於6月或之前踏入風季，全年或有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，屬正常至偏多。

另外，受全球暖化影響，天文台預計全年氣溫較正常高，並有可能為有記錄以來最溫暖的十個年份之一；而2021年雨量將為正常至偏少，但仍有機會受暴風雨影響，天文台建議市民為雨季做好準備。

相關文章：天文台將推出「局部地局大雨提示」提示市民地區大雨情況  另流動程式加入分享功能供市民報告特別天氣現象 【詳情即看】

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【天文台】天文台將推出「局部地局大雨提示」提示市民地區大雨情況 另流動程式加入分享功能供市民報告特別天氣現象
今日 16:14
【天文台】天文台將推出「局部地局大雨提示」提示市民地區大雨情況 另流動程式加入分享功能供市民報告特別天氣現象
【天氣預測】本港今明兩天有雨周末潮濕　下周氣溫回升至最高30度【內附未來9日天氣概況】
今日 14:04
【天氣預測】本港今明兩天有雨周末潮濕　下周氣溫回升至最高30度【內附未來9日天氣概況】
天文台 氣候暖化 酷熱天氣 天氣 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
11:11 2021/03/22
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶