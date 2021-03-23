【天文台】天文台將推出「局部地區大雨提示」　提示市民地區大雨情況

▲ 天文台台長鄭楚明表示，天文台將會在2021年第二季推出全新個人版網站，並提供8種少數族裔語言顯示天氣資訊 （梁偉榮攝）

今日（23日）為世界氣象日，天文台於同日舉行記者會回顧去年香港天氣情況，以及預測今年香港的天氣情況，並交代天文台未來工作。

天文台台長鄭楚明表示，天文台未來工作包括：

在2021年第二季推出全新個人版網站，更提供8種少數族裔語言顯示天氣資訊

在2021年第二季推出「局部地區大雨提示」取代現時僅提供各局實際錄得雨量的「局部地區大雨報告」，新服務下天文台會參考錄得雨量及臨近預報系統的雨量預報發出提示，冀可盡早提示市民個別地區下雨情況及方便市民及早預備

從今日起在天文台網站「九天天氣預報」中加入「顯著降雨概率」預報，讓市民可參考未來天氣及做好準備

將在天文台流動應用程式加入新試用功能「我的天氣觀察」，可供市民報告特別天氣現象，亦可參加社區天氣觀測計劃並將天氣相片或影片上載至社交平台

將推出「熱帶氣旋之旅」互動電子圖書以增加兒童對熱帶氣旋的認識

今年亦為天文台高空氣象觀察一百周年，天文台將設專題網頁介紹歷史

鄭楚明亦表示，天文台已在今年2月按世界氣象組織指引整理氣象數據，其中留意到香港年度平均氣溫、年度平均最高氣溫及年度平均最低氣溫均顯著上升，反映全球暖化問題及持續變暖情況。

就每年3月會舉行的天文台開放日，鄭楚明表示，由於新冠肺炎疫情，今年開放日將改為網上舉行，市民在3月26日起可透過「香港天文台開放日2021」網頁的虛擬漫遊及影片（VR）看天文台總部，天文台亦會在3月27日下午在Facebook舉行直播，同日會公布「2016-2020十大矚目天氣及氣候事件選舉」網上投票結果。

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記者：曾卓鋒