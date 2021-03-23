【天文台】天文台將推出「局部地局大雨提示」提示市民地區大雨情況 另流動程式加入分享功能供市民報告特別天氣現象

▲ 天文台台長鄭楚明表示，天文台將會在2021年第二季推出全新個人版網站，並提供8種少數族裔語言顯示天氣資訊 （梁偉榮攝）

今日（23日）為世界氣象日，天文台於同日舉行記者會回顧去年香港天氣情況，以及預測今年香港的天氣情況，並交代天文台未來工作。

天文台台長鄭楚明提到，天文台已在今年2月按世界氣象組織指引整理氣象數據，其中留意到香港年度平均氣溫、年度平均最高氣溫及年度平均最低氣溫均顯著上升，反映全球暖化問題及持續變暖情況。

鄭楚明表示，天文台未來工作包括：在2021年第二季推出全新個人版網站，更提供8種少數族裔語言顯示天氣資訊；在2021年第二季推出「局部大雨提示」取代現時「局部地區大雨報告」，冀可盡早提示市民個別地區下雨情況；在「九天天氣預報」中加入「顯著降雨概率」預報。

鄭楚明亦提到，天文台流動應用程式將加入新試用功能「我的天氣觀察」，可供市民報告特別天氣現象；亦可參加社區天氣觀測計劃並將天氣相片或影片上載至社交平台。

另外，天文台將推出「熱帶氣旋之旅」互動電子圖書以增加兒童對熱帶氣旋的認識；今年亦為天文台高空氣象觀察一百周年，天文台將設專題網頁介紹歷史。

就每年3月會舉行的天文台開放日，鄭楚明表示，由於新冠肺炎疫情，今年開放日將改為網上舉行，市民在3月26日起可透過「香港天文台開放日2021」網頁的虛擬漫遊及影片（VR）看天文台總部，天文台亦會在3月27日下午在Facebook舉行直播，同日會公布「2016-2020十大矚目天氣及氣候事件選舉」網上投票結果。

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記者：曾卓鋒