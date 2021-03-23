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9成幼稚園有學生流失情況　教聯會：受疫情及移民趨增影響促政府提供援助

社會 16:29 2021/03/23

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教聯會促請政府推出措施，協助幼稚園應對學生人數下跌的問題。（照片由教聯會提供）

教聯會調查發現9成幼稚園本學年均面對學生流失，以半日班或學前班的幼稚園尤甚；有逾7成半幼稚園直指報讀下學年學前班及全日班的K1學生人數，分別按年平均減少4成及2成。教聯會促請政府推出措施，協助幼稚園應對學生人數下跌的問題。

教聯會今年初調查訪問240間幼稚園，發現9成幼稚園20/21學年均面對學生流失，約4成半分別表示半日班及學前班的學生人數，較去年減少11至40人；亦有逾1成反映學前班流失逾41名學生，流失情況較半日班及全日班嚴重，形容情況值得關注。

調查結果進一步顯示，有逾8成的半日制幼稚園指報讀下學年半日班K1的學生，平均較去年減少約3成；亦有逾7成半幼稚園稱，報讀學前班及全日班的K1學生，分別亦較去年減少約4成及2成。同時約6成學校反映今年放棄學額的學生亦較以往多，平均有約30名學生放棄學額，較去年增加3成。

至於學生人數下跌，受訪校長認為主要受疫情影響，其次亦與移民外地，及學校所在區內出生率下跌有關；逾7成幼稚園坦言學校面對很大財政困難或有財政困難，有需要裁減人手，亦有近6成學校儲備大幅減少，及超過5成學校的教職員需要凍薪。

教聯會促請政府為幼稚園提供一筆過撥款，保障幼師於這財政年度內不被裁減，並增加幼教編制人手，將師生比例由目前1:11改為1:10，予幼童得到更全面的照顧及穩定教師團隊。

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責任編輯：陳正怡

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