【涉襲警被控】涉襲警兼藏萬用刀　報稱公務員男子否認兩罪開審

▲ 涉襲警兼藏萬用刀，報稱公務員男子否認兩罪於西九龍裁判法院開審。（資料圖片）

2019年10月底旺角有人示威，29歲公務員涉衝向便衣警及用手肘撞向便衣警胸口，及後由多名警員製服及被搜出1把萬用刀，被控襲警及管有適合用作非法用途的工具共2罪。涉案公務員否認控罪，案件今（23日）於西九龍裁判法院開審，警署警長梁世昌供稱，目擊被告衝向警員及手肘撞警胸口。辯方盤問時，指電光火石間，被告有機會意外撞上警員，梁指有機會。聆訊明（24日）續審。

被告蕭志成（28歲）報稱公務員，被控各1項襲警及1項管有適合用作非法用途的工具罪。控罪指，被告於2019年10月31日在旺角太子道西襲擊偵緝警員15625，及管有1把萬用刀。

偵緝警員賴展源供稱，案發時駐守旺角警署反黑第1隊，2019年10月31日晚上10時50分，該隊與反黑第2隊完成防止中資店鋪遭破壞的任務後，兩隊返回旺角警署途中，及至太子道西146至148號時，後方的警署警長梁世昌大叫「警察！咪郁！」。

賴續供稱，他回頭看見1名男子向彌敦道方向跑。賴指他向該男子大叫「警察！咪走！」，惟該男子沒有理會，並用手肘撞向他的胸口，他被撞至後退，及後與其他同事一起制服該男子，過程中男子揮動雙手掙扎。

賴供稱，該名男子身穿黑色衣物，頸間掛有黑色泳鏡，身高約1.8米，身材壯健，賴及後在庭上認出被告即為該男子。賴又供稱，他制服該男子及用手扣反鎖對方手腕後，有同事指男子褲袋中有武器，著大家小心。

警署警長梁世昌供稱，當日他看見被告衝向警員15625，並用手肘撞向其胸口，警員15625被撞至後退，及後其他警員到場協助制服被告。

辯方盤問時向梁指出，案發時被告從太子道西146號至148號的「凹位」右轉跑出來，在電光火石間，問及被告是否有機會意外撞上警員，梁回應指有機會。

辯方又問及梁，當時警員有否戴口罩及為何須蒙面。梁指當時《禁蒙面法》已實施，警方因應不同情況決定要否蒙面，依行動喬裝不同角色處理行動。

辯方續問及梁，當日警員是否喬裝成示威人士。梁否認，指自己當日只是喬裝成普通市民，惟梁及後同意普通市民當時並未蒙面。

聆訊明（24日）續審。

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記者：王仁昌