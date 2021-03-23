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【12港人案】兩被告刑滿返港檢疫中　今毋須出庭押後4月再訊

社會 16:42 2021/03/23

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兩名被告鄭子豪及李子賢今（14日）午於灣仔區域法院提訊。（經濟日報資料圖片）

12港人案再有8人刑滿昨（22日）被遣送返港，其中兩名被告鄭子豪及李子賢今（23日）午於灣仔區域法院提訊，控方指兩人仍在強制檢測期間，故今未有被押解上庭，案件押後至將於4月8日再訊，兩人今沒有保釋申請。

被告李子賢（30歲）早前被控1項暴動罪。控罪指，案中共52名被告於2019年9月29日，在金鐘金鐘道一帶，連同其他身份不詳人士參與暴動。

另一被告鄭子豪（19歲）早前則被控1項藏有攻擊性武器罪。控罪指，他於2019年9月30日，在灣仔駱克道金樂大廈某單位內管有製造汽油彈的原料。

控方今午於庭上指，兩人早前提堂獲法庭保釋後，未有依期歸押，法庭遂發出逮捕令，兩人昨於深圳灣口岸被拘捕，惟兩人仍在強制檢測期間，故今天未有被帶到法庭應訊。

辯方表示兩人今天沒有保釋申請，法官將案件押後至4月8日再訊。

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記者：王仁昌

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