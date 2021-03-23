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【星二代】熊黛林3歲孖女外貌差異大惹熱議　傳升讀「幼稚園哈佛」K1天價學費

幼稚園 17:53 2021/03/23

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有傳熊黛林一對孖女已升讀神校寶山幼兒園。

40歲名模熊黛林（Lynn）與郭可盈弟弟郭可頌於2018年誕下孖女Kaylor與Lyvia，一家四口相當幸福，但孖女愈大外表愈有差異，Lynn最近分享一段孖女的花絮影片，孖女的外表再引起網民熱議，大孖眼大漂亮比較吸睛。

一對孖女下個月滿3歲生日，Lynn日前於小紅書分享了孖女拍照的花絮短片，片中的大孖Kaylor與細孖Lyvia長大了不少，表現活潑，而Lyvia的身高似媽媽較高大，比姐姐還要高一點。不過，Kaylor有水汪汪的大眼睛，樣子較甜美，但似爸爸或似媽媽則各有說法。

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兩人外表上的差異難免惹來網民比較，相信一對孖女是異卵雙胞胎，故樣子會不同；而同卵雙胞胎才會樣子相像。Lynn不只一次說過，兩女都有她和郭可頌的特質及個性，都是可愛的孩子。

Lynn亦悉心栽培一對孖女，早於女兒6個月大時，她已表明要盡快為女兒物色好學校，至女兒9個月大時，兩夫妻曾被周刊影到一齊去有「幼稚園哈佛」之稱的寶山幼兒園交表報N班。到11個月大，孖女已開始返Playgroup，Lynn在開學當日有陪女兒上堂。

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否認與城城女兒讀同一N班

不過最近有報道指，Lynn的孖女與舊愛城城的大女Chantelle一同就讀銅鑼灣維多利亞幼稚園N班，但學校只讓Chantelle原校升K1，有傳是校方鑑於城城與Lynn的尷尬身份而作出決定。

Lynn日前已向傳媒否認曾讀銅鑼灣維多利亞幼稚園N班，現時已考入「最心儀的幼稚園」。據悉，Lynn的一對孖女將升讀寶山幼兒園K1。

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寶山幼兒園每年學費逾12萬

位於渣甸山的「寶山幼兒園」被譽為「香港幼稚園界哈佛」，孕育出不少政界名人二代及星二代，包括四叔李兆基孫女、律政司長黃仁龍女兒、跳水王后伏明霞女兒、歌神張學友女兒張瑤華、林海峰女兒林泳等。

根據幼稚園概覽資料顯示，寶山去年的學費收天價至$122,472，分12期繳交；N班學費也高達$116,640。寶山的作風一向低調，坊間盛傳畢業生絕大部分升讀神級小學，如聖保羅男女中學附屬小學、男女拔等。

而學校網頁資料顯示，寶山幼兒園始於1979年1月，採取中西方教育理念，跨文化的教育模式去建立孩子的品德及發揮潛能。課程以幼兒為本，結合多元化感官活動，促進全人發展，打好基礎。

寶山幼兒園有「幼稚園哈佛」之稱。（香港經濟日報圖片）

面試大路 觀察親子關係

有兒子曾考入寶山的媽媽接受TOPick訪問時透露，學校只設一輪面試，家長可選用中、英文作答，面試時正、副校長都在場，校方首先邀請小朋友在3本中英文書中隨意選擇一本，再由陪同面試的爸爸或媽媽即場為小朋友講故事，兩名校長則在場聆聽，觀察親子關係。

講完故事後，小朋友會到課室另一邊與外籍老師玩遊戲，而校長則會與家長聊天，但問題都相當「大路」，主要分享平日與子女如何相處、子女愛玩甚麼活動等。

該家長觀察到，外籍老師與其兒子互動期間，都是用簡單的指令，測試兒子能否做到，以及是否認識英文單字等，面試形式與其他學校沒有甚麼分別。

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責任編輯︰林綺玲

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