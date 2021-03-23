【生命奇蹟】連體嬰姊妹胸腹相連如擁抱　1歲捱過11小時分離手術終團聚

▲ 美國一對連體女嬰出生時胸腹相連，直至14個月大接受長達11小時分離手術。

孩子都是父母的命根，無論如何不會輕言放棄。美國一名媽媽在懷孕20周時產檢，發現腹中胎兒是一對連體女嬰，但她沒有放棄女兒。雙胞胎出生時胸腹相連，直至14個月大接受長達11小時手術，終於成功分離。父母終能看到女兒的小肚子，不禁喜極而泣。

連體嬰胸腹及肝臟相連

據英國《每日郵報》報道，美國密歇根州的連體女嬰Sarabeth Irwin和Amelia Irwin天生從胸部至腹部肚臍位置相連，姊妹出生就好像互相擁抱一樣。她們各自擁有膊頭、腳和心臟，但她們的肝臟卻是相連的。去年8月，她們在密歇根大學醫學院的C.S.莫特兒童醫院接受歷時11小時的分離手術。

▲ 姊妹的肝臟也是相連的。（影片截圖）

這對連體女嬰手術後，終於可以回家與父母和4歲姊姊Kennedy團聚。33歲媽媽Alyson近日接受傳媒訪問，憶述手術動員逾24名醫護人員，她在兩女兒手術後，第一次分開抱住她們，感動表示︰

看著她們的小肚子，讓我流淚。

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母懷孕20周產檢收噩耗

Alyson於2019年懷上第二胎，在懷孕20周時，32歲丈夫Phil陪伴她做產檢。他們得悉胎兒是一對雙胞胎女兒，可是同時收到她們是連體嬰的壞消息，夫妻隨即被轉介至高危產科醫生，得知雙胞胎的胸部和腹部相連，並共有一個肝臟。Alyson在懷孕35周，2019年6月11日進行剖腹產，誕下連體女兒，各重4.5磅。

父母一度擔心兩女兒未能撐到做手術，直至醫生計劃在去年2月為她們進行分離手術，可是當時8個月大的Sarabeth和Amelia患上肺炎，隨後又出現新冠肺炎疫情，手術改期至8月5日。雖然手術延期，但有更長時間讓雙胞胎繼續使用組織擴張器，有助她們有足夠皮膚來覆蓋需要分開的位置。

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植入人造胸骨及肚臍

手術於當日上午11時多開始，至翌日凌晨1時多，雙胞胎成功分開後，分別被移到手術室兩端，醫生再為她們重建胸部和腹部。除了植入人造胸骨外，醫生填補她們心包上的洞，並加上度身訂造的肚臍。Sarabeth於去年8月下旬出院，之後Amelia於9月初回家，一家五口團聚。

▲ 兩姊妹捱過手術再見面。（影片截圖）

儘管兩個女孩可能隨著身體發育，將來需要再做手術，目前也要定期進行物理治療，但醫生樂觀地認為，她們會像其他孩子一樣長大。

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責任編輯：王明芳