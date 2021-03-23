政府擬修例容許警方電郵或電話短訊發告票　交諮會歡迎推行電子交通執法系統

▲ 政府計劃修改相關法例，容許警務處以電郵或流動電話短訊，發出涉及交通違例事項的定額罰款通知書。（資料圖片）

政府計劃修改相關法例，容許警務處以電郵或流動電話短訊，發出涉及交通違例事項的定額罰款通知書，為擬議系統提供法律基礎。委員會今日（23日）聽取警務處簡介發展電子交通執法系統的建議及相關法例修訂的初步建議。

委員會主席張仁良在會後表示，委員歡迎警務處建議推行電子交通執法系統，運用科技提升其交通執法的準確性及效率，從而加強道路安全及紓緩道路交通擠塞的情況。交諮會認同新系統能配合香港發展為智慧城市的政策方向，並會為市民帶來更便捷的公共服務。張仁良又指，明白市民關注系統電話和電郵資料安全問題，委員會在會議上向警方表達在設計系統時要特別小心，警方亦答應承諾會加倍注意。

現時，交通執法流程主要以人手操作。警務處於2020年3月展開「電子定額罰款通知書先導計劃」，以提升整體執法準確性和效率。因應先導計劃的成效，警務處建議建立新的電子交通執法系統，以電子方式處理涉及交通違例事項的定額罰款通知書及傳票申請表。該系統亦會處理所有與交通執法相關的資料和數據，有助提升警隊在交通管理方面的效率。警務處會同時開發以市民為本的電子交通執法專屬網站，方便市民在網上查閱其電子定額罰款通知書及處理相關事宜。

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在2020年第4季共接獲6,632宗投訴及建議，當中純粹提出建議的有51宗。季內接獲的投訴及建議，主要是關於公共交通服務（63%）、執法事宜（30%）和交通情況（4%）。

與公共交通服務有關的個案，由上季的3,844宗上升至今季的4,194宗。涉及違例泊車及其他執法事宜的投訴，由1,823宗上升至1,967宗。有關交通情況的投訴及建議，由209宗上升至288宗。有關道路維修的個案，則由40宗上升至84宗。交通投訴組於季內接獲的投訴及建議均已轉交有關的政府部門及公共交通機構跟進。

季內，7,949宗個案的調查工作已經完成，其中有6,692宗（84%）證實成立，而不成立的個案有35宗（1%），其餘1 222宗（15%）則因證據不足而無法追查。就證實成立的個案而言，有關政府部門及公共交通機構已採取措施以改善情況，或正考慮可以解決問題的方法。在這些個案中，有64名駕駛者被警方票控。

季內有關的政府部門及公共交通機構共採納了12項市民提出的建議，以改善公共交通服務和交通情況，有關個案的概要如下：

公共交通服務

在軒尼詩道近東角道增設方向標誌，以引導乘客前往的士站

交通管理

港島區

延長皇后大道西與東邊街交界處交通燈在平日及周日的行車綠燈時間，改善交通流量

延長民耀街北行線近龍和道交通燈在周一至周六的行車綠燈時間，改善交通流量

遷移位於新街一幢樓宇門外的電單車停車位及相關交通標誌，方便該處的居民

九龍區

延長富美街東行線與橫頭磡東道交界處交通燈在周一至周六早上繁忙時間的行車綠燈時間，改善交通流量

調整啓祥道西行線／宏光道南行線和宏光道南行線／臨興街兩個交界處交通燈在平日早上繁忙時間的協調安排，改善交通流量

延長上海街南行線與佐敦道交界處交通燈在周六傍晚的行車綠燈時間，改善交通流量

延長廣東道北行線與西貢街交界處交通燈在下午的行車綠燈時間，改善交通流量

新界區

延長大涌橋路南 行線近安心街交通燈在周一至周六早上繁忙時間的行車綠燈時間，改善交通流量

延長震寰路西行線與鳴琴路交界處交通燈在早上繁忙時間的行車綠燈時間，改善交通流量

延長和滿街南行線與聯安街交界處交通燈在早上及傍晚繁忙時間的行車綠燈時間，改善交通流量

延長蠔涌路東行線與西貢公路交界處交通燈在周一至周五早上繁忙時間的行車綠燈時間，改善交通流量

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記者：陳子謙







