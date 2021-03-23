  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 18:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】89歲居紅磡寶石戲院大廈患翁不治　至今死亡個案已達204宗

社會 17:49 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

伊利沙伯醫院一名患翁確診新冠肺炎後離世。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，今日(23日)新增12宗確診個案，包括4宗本地感染，同日再錄得一名89歲患翁離世，累計至今已有204名病人確診後死亡。

涉疫的89歲患翁本身有長期病患，居於紅磡寶石戲院大廈 A座，1月5日因咳嗽、流鼻水及食慾不振，到伊利沙伯醫院急症室求診並確診，屬第9,066宗確診個案，與早前確診個案有流行病學關連。

患翁確診後入住隔離病房接受治療，惟情況持續惡化，延至今日下午1時30分離世。累計至今已有204名病人確診後死亡，當中198人留醫公立醫院期間不治。

另外，截至今日上午9時，再多35名病人出院，至今共有10,936名確診或疑似病人康復出院。現時仍留醫的227名確診病人中，有10人情況危殆，9人情況嚴重，其餘208人情況穩定。

現時公立醫院已啟用648間負壓病房，合共1,184張負壓病床。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【輸入個案】今8宗輸入個案7宗均涉變種病毒　累計變種病毒個案達113宗
今日 15:25
【輸入個案】今8宗輸入個案7宗均涉變種病毒　累計變種病毒個案達113宗
【新冠肺炎】今日新增12宗確診個案包括4宗本地感染　1宗不明源頭涉88歲退休漢
今日 14:58
【新冠肺炎】今日新增12宗確診個案包括4宗本地感染　1宗不明源頭涉88歲退休漢
伊利沙伯醫院 公立醫院 疫情 寶石戲院大廈 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
11:11 2021/03/22
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶