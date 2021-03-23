【新冠肺炎】89歲居紅磡寶石戲院大廈患翁不治　至今死亡個案已達204宗

▲ 伊利沙伯醫院一名患翁確診新冠肺炎後離世。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，今日(23日)新增12宗確診個案，包括4宗本地感染，同日再錄得一名89歲患翁離世，累計至今已有204名病人確診後死亡。

涉疫的89歲患翁本身有長期病患，居於紅磡寶石戲院大廈 A座，1月5日因咳嗽、流鼻水及食慾不振，到伊利沙伯醫院急症室求診並確診，屬第9,066宗確診個案，與早前確診個案有流行病學關連。

患翁確診後入住隔離病房接受治療，惟情況持續惡化，延至今日下午1時30分離世。累計至今已有204名病人確診後死亡，當中198人留醫公立醫院期間不治。

另外，截至今日上午9時，再多35名病人出院，至今共有10,936名確診或疑似病人康復出院。現時仍留醫的227名確診病人中，有10人情況危殆，9人情況嚴重，其餘208人情況穩定。

現時公立醫院已啟用648間負壓病房，合共1,184張負壓病床。

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責任編輯：陳正怡