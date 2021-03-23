【哥斯拉大戰金剛】兩大怪獸香港決戰 最新激戰預告曝光【有片】 娛樂 17:49 2021/03/23 分享： 熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞 ▲ 《哥斯拉大戰金剛》 荷里活電影《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）的壓軸戰，以香港為背景，本地觀眾觀看時應該倍感投入。電影公司更發布一條有關在香港激戰的60秒預告片。 其實今次影片的故事由金剛說起，牠與守護者踏上尋找真正家園的驚險旅程，同行小孤女Jia，更能跟牠以特殊而強大的力量深深聯繫著。 團隊意外地和哥斯拉狹路相逢，隨即引爆出腥風血雨的衝突，世界命脈隨時變天。大戰背後的無形力量，深藏於地心深處，謎團一觸即發。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸 姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍 16:00 2021/02/17 戲院重開 ︱《神奇女俠1984》DC女英雄回歸 姬嘉鐸對抗雙反派片酬勁升33倍 【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破 豐富娛樂不忘言志 15:28 2021/03/10 【魔龍王國】迪士尼公主形象新突破 豐富娛樂不忘言志 【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕 古天樂+林峯凍齡對決【有片】 11:39 2021/03/16 【尋秦記】相隔20年經典角色再現大銀幕 古天樂+林峯凍齡對決【有片】 荷里活 電影 動作片 科幻片