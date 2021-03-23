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【哥斯拉大戰金剛】兩大怪獸香港決戰　最新激戰預告曝光【有片】

娛樂 17:49 2021/03/23

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《哥斯拉大戰金剛》

荷里活電影《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）的壓軸戰，以香港為背景，本地觀眾觀看時應該倍感投入。電影公司更發布一條有關在香港激戰的60秒預告片。

其實今次影片的故事由金剛說起，牠與守護者踏上尋找真正家園的驚險旅程，同行小孤女Jia，更能跟牠以特殊而強大的力量深深聯繫著。

團隊意外地和哥斯拉狹路相逢，隨即引爆出腥風血雨的衝突，世界命脈隨時變天。大戰背後的無形力量，深藏於地心深處，謎團一觸即發。

撰文 : TOPick柴犬出動

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