【虐殺女童】父親作供質疑繼母女兒作供誇大　「淨係記得我哋打佢哋」 

▲ 5歲女童疑被親父及繼父謀殺一案，今於高等法院續審。(經濟日報資料圖片)

5歲女童疑遭父親及繼母虐待致死案今（23日）於高等法院續審。涉案父親今續出庭接受控方盤問時指，繼母與前夫所生的女兒雖然誠實，但作供時偶有誇大，並指「估唔到佢淨係記得我哋打佢哋，而唔係一啲我帶佢哋去玩嘅畫面」。

涉案29歲父親今接受控方盤問，控方甫展開盤問時，便問及一般而言，在父親眼中，女童Z和兄長X是頑皮、不誠實、有行為問題的小朋友，而繼母與前夫所生的女兒Y則總是誠實的小朋友，父親同意說法。控方緊接著問，既然Y總是誠實，那麼她與警方進行錄影會面時所說的都是事實，父親即回應指「佢當中有啲誇大咗，但佢大部分都講事實俾警方聽」。

控方隨即指出Y於錄影會面中提及的多次事件，包括Y曾指出事發前一晚，父親跟Z玩「飛高高」時，曾將Z拋高至碰到天花約11至12次，其中7至8次有發出砰砰聲，父親反駁指當晚玩「飛高高」的次數沒那麼多，「無將佢個頭撞上天花，撞到砰砰聲」。控方隨即指出父親日前作供時，曾表示不知道Z的頭部有否撞上天花，父親解釋指「如果撞到有砰砰聲，我係咪應該知道佢個頭有撞到天花板呢？」控方直指父親謊話連篇，他清楚知道他將Z的天花撞上天花，父親否認說法。

控方又指Y曾供稱，Z在玩「飛高高」時表示「好驚」、「唔好」，為何父親漠視Z的要求？父親回應指當他聽到Z表示害怕時便將她放下，控方指X的口供亦反映他繼續，難道是X和Y均誇大？父親回應指「嗰刻我太太同我講過一句說話，話將佢個頭撞向天花板，嗰時我話收到，跟住掉上去，阿妹話好驚，跟住拋拋下就停低咗」。父親並指隨後改為跟Z玩「扮超人」。

控方又問及，在玩完上述兩個遊戲後，父親居然要求一個正受到嚴重感染的5歲虛弱小女孩在家中步行，父親回應指「呢一樣唔係因為懲罰佢，我叫佢行嘅原因，因為佢對腳有水腫，我聽過行係可以幫佢對腳去水腫。」

控方又問及要求Z在1月份的寒冷天氣下睡在客廳，又對Z有何益處，父親回應指該段期間並不是太寒冷，而且他們有為Z穿夠衣服，他們希望透過罰她睡在睡袋，讓她知道只要肯洗澡便可睡在床上。控方直指，其實父親於事發前一晚對Z做的事，是有意圖對Z造成嚴重身體傷害，父親否認。

控方又問及2018年1月6日事發當天，為何父親發現Z感不適後，仍然讓她睡在客廳，父親回應指，因為當時Z表示覺得寒冷，因此他將兩個熱敷袋放進睡袋內讓她保暖，並認為這樣會比較溫暖。

控方又指出，當Y被問及如何形容X和Z的生活時，Y即時回應指「俾爸爸打、俾媽媽打」，父親回應指「可能喺佢眼中呢啲嘢對佢嚟講比較深刻」。控方指這也不能怪Y，因為是他本人打兩兄妹，父親回應指「我無怪佢，的確係我做，只係我估唔到佢淨係記得我哋打佢哋，而唔係一啲我帶佢哋去玩嘅畫面。」

控方又問及夫婦二人是否曾以拖鞋打兩兄妹的面部、身體和眼角，父親指他沒有打過兩人的眼角，控方隨即向父親展示Z的驗屍報告中的照片，問及Z眼角和鼻樑之間的瘀傷是由誰人造成，父親沉默良久後表示「唔記得」。 控方再向父親展示其他Z的傷勢照片，問及夫婦二人如何對1個5歲的小女孩造成圖中傷勢，父親回應指「有部分以我記得，係佢搲甩啲焦造成，但佢身上嘅瘀痕，的確係我用藤條打嘅」。

控方又問及Z肩膊上的潰瘍傷口，父親指估計跟Z左膝後方的傷口一樣，最初由他以藤條打Z，及後Z覺得痕癢故不斷抓，並造成傷口，Z又再將結焦撕去，以致傷口愈來愈大。

父親今又繼續接受外母，即案中繼外婆一方盤問。繼外婆一方指出，父親與繼母於2017年12月至2018年1月期間，在家中為Z清洗潰瘍傷口時，繼外婆不止一次問及Z的傷口，更曾建議夫婦二人帶Z求醫，父親同意說法。繼外婆一方續指，惟夫婦二人回應指，只要Z不要再抓掉結焦，傷口便會逐漸康復，父親表示不記得。繼外婆一方又指，繼外婆從未目睹夫婦二人為X洗傷口，父親同意說法。

繼外婆一方又指，繼外婆曾向父親表示「唔好再打啲細路」，父親同意說法。而事發前一晚，繼外婆回家時，X和Z已玩完「飛高高」和「扮超人」，父親亦同意說法。繼外婆一方續指，父親從未見過繼外婆打X和Z兩兄妹，而夫婦二人不准兩兄妹吃飯一事，繼外婆並無參與，總括而言，繼外婆疼錫3個小朋友，父親同意說法，並回應指「係，佢對3個小朋友係一視同仁」。 案件明（24日）續審。

涉案父親（29歲、運輸工人）及繼母（30歲、主婦）同被控1項謀殺罪，兩人早前願意承認誤殺罪但不獲控方接受，另外兩人亦已承認2項殘暴對待兒童罪；而涉案繼外婆（57歲、會計文員）則被控4項殘暴對待兒童罪。

法官就本案頒下匿名令及限制報道，不能披露涉案被告、事主及證人資料及相片，包括住址及所就讀學校等，違令或涉藐視法庭。

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記者：楊詠渝