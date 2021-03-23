林鄭︰香港「病源」無落實「一國兩制」　完善選舉制度可為港重建基礎

▲ 特首林鄭月娥表示，本港近年歷經病患，需要從疫情恢復元氣及重新出發。（資料圖片）

特首林鄭月娥表示，本港近年歷經病患，需要從疫情恢復元氣及重新出發，她認為，本港「病源」在於沒有落實「一國兩制」，中央完善本港選舉制度決定，為「病後」的香港重建基礎。

林鄭月娥今在經濟峰會致辭時，引用國家主席習近平言論，「善治病者、必醫其受病之處；善救弊者、必塞其起弊之源」，指本港「弊之處、病之源」，為無全面堅持盡力落實「一國兩制」。她認為，一國兩制雖然整體成功，但仍存在不少漏洞，中央看得出香港未能全面落實一國兩制，過去亦保持包容及理解的態度，但經歷前年的反修例風波後，中央已「忍無可忍」。她指出，回歸以來，許多有能力、身處重要位置的人，一直對完善一國兩制「視而不見」或「見而不理」，積累愈來愈大的問題，令本港出現鼓吹港獨自決，未能維護國家主權安全和發展利益。

她指出，由於香港未能堅持一國原則，令本港過去20年來，成為國安隱患，讓外部勢力在港興風作浪，甚至當中央及人大常委會，按照憲法及基本法為香港解決問題，包括解釋基本法時，成為社會禁忌。但她認為，中央完善一國兩制的工作在過去18個月逐步進行，中央亦按憲法權力，為香港制定國安法，填補國家安全缺口，恢復社會穩定，亦解決立法會因疫情押後而出現的真空期。

林鄭月娥稱，近日中央落實完善本港選舉制度的決定，有助堵塞選舉制度漏洞，確保政治安全，決定的核心是重整選舉委員會，令有關機關更具代表性及符合香港現況，維護整體利益，相信可為「病後」的香港重建基礎，重新注入能量，抵禦外部勢力之餘能站穩陣腳。她提到，只要做好本港在「十四五」規劃中的八大範疇，便機遇無限、生機勃勃，但若香港民心不回歸，抗拒中央，不斷破壞特區及中央關係，見到內地的事污衊抹黑取態，恐怕再多生機亦難以發揮和落實。林鄭希望，社會保持對港信心，支持完善選舉制度，令香港重新出發，當香港政治穩定及治安重拾正軌後，將精力聚焦發展，否則將應驗國家主席習近平，在回歸20周年訪港講話中的「蘇州過後無艇搭」。

人大常委會將下周一及二在北京開會，審議有關完善香港選舉制度草案。林鄭月娥指，歡迎有關時間表，港府正分秒必爭落實本地修例工作，目前已開始梳理超過20條主體法律及附屬法律，並會盡快把草案提交立法會。她又指，當局會為立法會創造最多的時間，予立法會審議有關議案，重申若立法會需要密集式開會，正在審議的其他政府法案可以暫緩審議，政府亦不會因為現時立法會內大部分為建制派議員，就認為不用審議或很快便通過修例。

另外，來自英國的終審法院海外非常任法官韋彥德日前曾表示，如果香港的司法獨立和法治受損，他會離開終審法院。林鄭月娥回應指，有關言論中肯，當中提及「If」，即如果，反映現今本港並非有關情況。她認為，若香港的司法獨立不存在，法官的行為、決定受到行政機關的干預，韋彥德作為一位德高望重的法官，需要有態度展示。她引述另一名終審法院海外法官岑耀信日前在報章的撰文指出，岑耀信在終院工作中，從無受到中央或行政機關干預，亦勸喻自己國家的政治人物，不要將法院當作為政治化的地方，亦不要將法官拉入「政治杯葛」的行動，所以林鄭月娥認為，根據兩人的言論，本港司法制度非常穩固。

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責任編輯︰尹櫻霖