港大於日内瓦國際發明展奪10獎　袁國勇噴鼻式疫苗贏評判特別嘉許金獎

▲ 港大有10項發明奪獎。（經濟日報資料圖片）

香港大學今日（23日）宣於「2021年日内瓦國際發明展」奪得10個獎項，包括4個金奬及5個銀獎，另外港大的流感病毒載體新冠病毒疫苗技術獲得「評判特別嘉許金獎」。

其中由港大微生物學系教授陳鴻霖、陳志偉、袁國勇及博士王培領導的團隊，研發出的流感病毒載體新冠病毒疫苗技術，獲得「評判特別嘉許金獎」。此技術是全球首項獲批進行臨床測試的噴鼻式新冠疫苗，以多功能減活流感疫苗技術平台（DelNS1 LAIV）為基礎，透過流感病毒載體顯示特定的抗原，針對SARS-CoV病毒的受體結合域（Receptor Binding Domain），觸發免疫力。

港大其餘9項獲獎科研項目：

金獎

新型冠狀病毒污水監測系統： 能於污水中測試出新型冠狀病毒，政府亦曾利用其測試結果發現隱藏的新冠肺炎個案。

能於污水中測試出新型冠狀病毒，政府亦曾利用其測試結果發現隱藏的新冠肺炎個案。 低溫廢熱轉換電池： 把低溫廢熱轉化成電能

把低溫廢熱轉化成電能 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2 光無損操控微液滴流體操控器： 在沒有任何殘留物、無接觸的情況下，利用光束精準操控不同份量及特質的液體，有效降低前線醫護人員在測試大流行病病毒或細菌期間的感染風險，並減低樣本在過程中污染的機會。

在沒有任何殘留物、無接觸的情況下，利用光束精準操控不同份量及特質的液體，有效降低前線醫護人員在測試大流行病病毒或細菌期間的感染風險，並減低樣本在過程中污染的機會。 低成本且高產能的超強韌鋼材：採用嶄新技術製成的新型鋼物料，具有特强韌性及良好的延展性，並能輕易以低成本製造，為汽車製造和航天等，對輕量和具高能源效益物料有極高需求的行業，提供替代材料。

銀獎

納米纖維空氣濾芯： 濾芯由具有不同功能的納米纖維混合或分層排列而成，以確保能阻隔水分、提供合適的透氣度，並有效清除空氣中的污染物，經簡單清洗後可持續重複使用，亦可應用於可重用口罩。

濾芯由具有不同功能的納米纖維混合或分層排列而成，以確保能阻隔水分、提供合適的透氣度，並有效清除空氣中的污染物，經簡單清洗後可持續重複使用，亦可應用於可重用口罩。 ▼ 點擊圖片放大 +2 無重水底機械人： 可應用於一般水底工作。技術包含四項創新特色，包括在水中零重量、不受環境影響的水壓、內置防水感應器及具成本效益的水底干預應用。

可應用於一般水底工作。技術包含四項創新特色，包括在水中零重量、不受環境影響的水壓、內置防水感應器及具成本效益的水底干預應用。 微流控裝置篩選出轉移性癌細胞： 可偵查出轉移性癌細胞，提供早期診斷治療方案篩選方法。技術尤其適合應用於卵巢癌、大腸癌、胃癌及前列腺癌等。

可偵查出轉移性癌細胞，提供早期診斷治療方案篩選方法。技術尤其適合應用於卵巢癌、大腸癌、胃癌及前列腺癌等。 Momentus Robotics – 磁力共振環境下兼容的驅動器： 讓距離達到10米，於磁力共振掃描器室和控制室有效將能量傳送至機械組件，並能於磁力共振掃描器中安全使用。

讓距離達到10米，於磁力共振掃描器室和控制室有效將能量傳送至機械組件，並能於磁力共振掃描器中安全使用。 插件式微震動裝置加速骨折癒合：一個插件式裝置安裝在通用的外固定支架透過對骨折部位進行輕微震動，並減低骨折後不癒合的機會，從而加快傷者癒合的時間；裝置內的感應器和控制器能幫助骨折部位保持於理想的力學狀態，提升骨瘸生長。

日内瓦國際發明展今年首次於網上舉行，國際專家評審團對來自20個國家約600個項目進行線上評審。港大自2018年起參與這項國際盛事，至今合共獲得28項獎項，當中包括14個「金獎」。

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責任編輯：黃悅晴