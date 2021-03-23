6人涉盜取及刑事毀壞區議員海報橫額　被警方拘捕

▲ 警方交代案情。（曾秋文攝）

警方拘捕5男1女，涉嫌盜取及刑事毀壞多張不同政黨的宣傳橫額及海報，涉款約3,200元，當中有人已被落案起訴，其他人則保釋候查。

警方指，今年1至3月期間，接獲12宗於北角及柴灣區內15個地點發生的盜竊及刑事毀壞案件，30多張懸掛在馬路旁或行人天橋上﹑屬不同政黨區議員的橫額被人蓄意破壞或移去，部分則被用顏料塗汚；另有貼於大廈大堂的宣傳單張被人撕下或掉去，當中內容與民生議題及抗疫資訊有關。而案中涉及的橫額每張平均80至90元，海報則約2至3元一張，

警方稱，被捕者年齡由40至77歲不等，報稱電子技工﹑銀行職員及退休人士，全屬本地居民，他們互不相識，亦無相約犯案，亦無證據顯示事前有預謀犯案或計劃行事，犯案動機為不滿相關政黨的立場。

警方說，非常關注事件，強調任何人干犯盜竊及刑事毀壞罪，最高可判監10年，呼籲市民切勿以身試法。

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記者：曾秋文﹑陳曉瑩