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【抗疫支援】機管局延長機場業紓緩措施至今年5月底　商鋪食肆續獲免租

社會 18:37 2021/03/23

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機管局延長機場業紓緩措施至今年5月底，商鋪食肆續獲免租。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎重挫航空業，機管局今日（23日）公布，再度延長為機場業界提供的紓緩措施多兩個月，至今年5月底，以應對疫情帶來的持續影響。

機管局為為航空業界延長的寬免或扣減各類費用措施包括：

  • 全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費
  • 寬減客機着陸費
  • 扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用
  • 寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金
  • 寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用
  • 扣減航空後勤服務如飛機加油、飛機維修及航空膳食服務等相關費用。

機管局指，客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

局方稱，會密切留意營運環境，並在疫情挑戰下為機場同業提供必要支援，紓緩措施將因應機場航空交通及業務恢復情況不時作出調整。

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記者：陳曉瑩

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