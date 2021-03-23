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【涉圖搶槍】涉西灣河圖搶警槍案　兩男生續准保釋候訊

社會 18:26 2021/03/23

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被告周柏均(左)昨到區域法院應訊。陳國峰攝

2019年11月11日有人發起「三罷」行動，兩名男學生涉當日早上在西灣河太安街十字馬路口參與示威，期間涉阻撓警員及企圖搶去警槍，其中1名學生遭警員槍擊受傷。案件今（23日）於灣仔區域法院再訊，兩名被告暫毋須答辯，早前代表兩人的資深大律師駱應淦指因涉利益衝突，被告現須更換法律團隊。案件押後至5月25日再訊，兩人續准保釋候訊。

被告周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲）均報稱學生，兩人同被控1項阻差辦公罪及1項企圖搶劫罪，周另被控企圖從合法羈押下逃脫罪。

控罪指，兩人於2019年11月11日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口阻撓在正當執行職務的警務人員A；企圖搶去A的1枝警槍；周於同日同地企圖從警員A的合法羈押下逃去。

案件今再訊，辯方代表資深大律師駱應淦指，因涉及利益衝突，兩名被告現須更換法律團隊，並申請押後本案。

法官將案件押後5月25日再訊，兩被告續准保釋候訊。

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記者：王仁昌

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