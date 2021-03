【STAND BY ME 多啦A夢 2】大雄靜香結婚起變數　妻夫木聰聲演成年大雄【有片】　

▲ 《STAND BY ME 多啦A夢 2》

為慶祝《多啦A夢》50周年記念,第1彈:《電影多啦A夢:大雄之新恐龍》已於香港上映,雖然戲院入座率因疫情影響而受到限制,但在香港仍能成為多啦A夢2D系列票房第2位,成績僅次於去年公映的《電影多啦A夢:大雄之月球探測記》。

接棒的50周年記念作第2彈:《STAND BY ME 多啦A夢 2》則以全3D製作。在2014年上映的《STAND BY ME 多啦A夢》是系列首部全3D製作的電影,當時在日本勁收83.8億円,更以逾4千6百萬的佳績,創下香港史上最高日本電影票房紀錄。

《STAND BY ME 多啦A夢 2》由首集賣座班底八木龍一及山崎貴聯合執導,以原作最感動篇章之一的第4卷「嫲嫲的回憶」(おばあちゃんのおもいで)為基礎,加上第2卷「我出生的那一天」(ぼくの生まれた日),並揉合原創元素改編而成。

故事設置在婚禮當天,緊接著前作「婚禮前夕」,大家將會看到從未出現過的「大雄和靜香的婚禮」的現場。

劇情描述大雄回到過去探望嫲嫲,並想完成她「看一眼孫媳婦」的心願為骨幹;以現在、過去、未來為舞台,帶出大雄和靜香結婚的故事。核心角色成年大雄以及嫲嫲,更分別由著名演員妻夫木聰及宮本信子聲演。

《STAND BY ME 多啦A夢 2》全片配樂由第29屆日本電影金像獎「最優秀音樂獎」得主佐藤直紀操刀。

他曾為多部賣座電影,包括:《海猿》系列、《永遠的0》、《浪客劍心》真人電影版、《假面酒店》等配樂,《STAND BY ME 多啦A夢》亦是他的傑作。

主題曲《虹》(Niji)由歌、影、視三棲的人氣型男菅田將暉演唱;全曲以「家人」作為主題,打造出最動人的婚禮祝歌,為一對新人及他們身邊的親友獻上祝福。