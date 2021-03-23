【7.21暴動案】被告吳偉南作供指遭人拳打擊傷　曾揮棍強調沒有擊中人

▲ 被告吳偉南今於區域法院作供。(陳國峰攝)

前年721元朗白衣人暴動事件，6名涉案被告否認暴動等6罪續審，被告吳偉南今（23日）午於區域法院繼續自辯。吳供稱曾勸英龍圍外牌坊的人離開，希望他們和平散去，及後他被人拳擊打中，之後爭執期間有兩人「互相戟腳」倒地，其中一人「戟住（他）的小腿」，所以他揮棍要求對方縮腳，並強調沒有擊中對方。

被告吳偉南今出庭自辯，其代表大律師問及，是否知道英龍圍外牌坊的衝突發生原因。吳稱曾叫牌坊外聚集的人離開，當中有村民，但僅得1名長者手持雨傘，吳供稱希望人群和平散去，有部分群眾不願離開，及後有群眾走向村的方向，當時人數比村民多。

吳供稱及後被1名現場人士以右拳手握硬物擊中，但沒有片段拍攝到過程。辯方隨即播放另一段現場片段，並定格在某畫面，吳圈出某處，顯示其受襲的大概位置。吳指當時鼻有流血，並感到痛楚，及後有1名身穿深色上衣的人衝向他，他心理上覺得有威脅，恐怕會受傷害，所以搶了對方的木棍。

其代表大律師又問及，之後的片段顯示爭執間吳曾揮棍，吳承認，並解釋他揮棍是因為群眾用硬物及路牌扔向他，故想「佢地離開我身體」，及後再次向群眾揮棍，同樣沒有擊中任何人，他亦曾「郁下隻手，叫佢地走」。

片段顯示，及後有1名頭戴橙色帽的人倒地，吳的代表大律師問及該人為何倒地，吳解釋頭戴橙色帽的人與另一名頭戴白色帽的人「互相戟腳」倒地，然後戴橙色帽的人的小腿「戟住我小腿」。吳供稱擔心期間被他人傷害，故「做揮棍嘅動作」，同時叫「縮開腳、縮開腳」，但強調棍並沒有擊中對方。

吳的代表大律師稱，片段顯示棍與頭戴橙色帽的人之間有3吋空間。吳又強調，並沒有想過要打中對方，因為對方亦沒有傷害過自己。案件明續，吳偉南繼續出庭作供。

6名否認控罪的被告為王志榮（55歲；運輸工人）、黃英傑（49歲；電工）、鄧懷琛（61歲；商人）、吳偉南（58歲；貨車司機）、鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工），他們否認暴動、有意圖傷害他人及串謀有意圖傷害他人等6罪受審。

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記者：林欣樂