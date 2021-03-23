【雞泡魚炒菜】屯門一家庭煮食河豚中毒　兩女子仍留院治療

▲ 衞生防護中心正在調查事件。（資料圖片）

衞生防護中心今日（23日）稱，有人在屯門龍鼓灘一帶海域捕獲河豚後，轉贈一家庭並烹煮，將河豚炒菜，前日（21日）共4名家庭成員分食。可是其中2人吃過魚子後，出現中毒病徵。

個案涉及2名女子，年齡18及45歲。她們進食河豚魚子後，即時至約11小時後出現脷和嘴唇麻痺、暈眩及四肢無力和麻痺。兩人今日前往屯門醫院急症室求醫，並入院接受治療，仍在留院，現時情況穩定。另外兩名家庭成員只吃了河豚肉，沒吃魚子，未出現病徵。

衞生防護中心的調查仍在繼續，可是涉事家庭已吃光河豚肉，無法取樣本化驗。發言人指出，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統，提醒市民切勿進食河豚。

發言人補充，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官。河豚毒素是一種耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解。河豚毒素中毒可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。

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責任編輯：吳卓峰