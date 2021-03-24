【校長專訪】棄大學研究從教學助理做起 佛教康山校長：教頑劣學生成材意義大

▲ 馬校長原本熱愛科研，當初並沒想過會以教書作為終身職業，但當全情投入工作，方發覺為人師表的意義重大。

佛教中華康山學校馬中駿校長讀書時學業成績彪炳，1998年考入香港中文大學分子生物技術學系，一直對科研深感興趣。期後因緣際會當上小學教師，直至2018年出任校長。他坦言當初並沒想過會以教書作為終身職業，但當全情投入工作，方發覺為人師表的意義重大。

馬校長認為，一些頑皮、成績差的同學，只要經過悉心栽培，一樣可以成材。尤其當看到一個不愛讀書的孩子變得勤力上進，最後更成功考入大學，甚至有志將來從事教育工作，那份薪火相傳的意義，成為自己向前走的動力。

馬校長說，小時候的他自己是個頑皮的學生，所謂頑皮只不過是上堂愛講話、好辯駁。

老師叫我去東我便去西，不太喜歡聽老師的話，總有自己的想法。

▲ 馬校長感恩能夠陪伴孩子成長，幫助他們找到自己的人生目標和方向。（受訪者提供）

頑皮仔令媽媽不願接放學

相比更頑劣的學生，馬校長的表現實屬小兒科。不過因為經常跟老師對著幹，也難免會惹來老師向家長投訴，當年的馬媽媽很不情願去接兒子放學。

因為每次放學老師都投訴，媽媽於是請哥哥來接我放學。

馬校長總共有3兄弟，他是老么，大哥和二哥分別比他年長8歲和4歲，接放學的重任交到大哥手上，雖然大哥也很疼愛這個小弟弟，但每天放學同樣要面對老師的投訴，最後連哥哥也不想接他放學。落得的結果是，雖然他住得跟學校相當靠近，但在沒有人接放學下，只得每天坐校車回家。

童年的馬校長只是有點頑皮，但他的學業成績一點都不差。家住觀塘區的他中小學都順利考入區內的好學校。

中一時我被編入精英班，但因為太過多嘴，雖然成績不弱，中二時被編離精英班，隨後我每年均考第一，但因為不乖巧，已經入不了精英班。

初入職遇著沙士由低做起

直至1998年，他考入香港中文大學當年首辦的分子生物技術學系。

當時希望從事科研工作，例如研究DNA對人類有何改變之類。但一直讀下去，發覺香港在這方面的支援比較少，若要發展就得到外國讀書和工作，香港也沒有太多工作機會，主要都是在大學從事研究，但我不太喜歡固定在研究室做研究，我希望在一些有創意的地方工作，最後，因緣際會之下去了做教師。

大學畢業後的馬校長，因為理科出身，曾到中學任教生物科。隨後遇着2003年沙士，香港經濟低迷，難以找到工作，教書也是一位難求，馬校長最後在一所小學找到教學助理一職，由低做起，其間也做過代課老師、半職老師等，漸漸才有機會成為合約老師、常額教師，直至2018年開始出任校長。

▲ 走出課室，師生一起到戶外學習。（受訪者提供）

教頑劣學生成材意義大

馬校長也曾在校內擔任足球隊、籃球隊，以及結他樂團等導師，他認為透過這些課外活動，最能深入認識小朋友。

尤其一些運動出色的小朋友，很有趣的是他們往往是比較頑皮和讀書成績較差的。

馬校長笑言，自己曾經也是個頑皮的學生，因此對他們有較大共鳴，他也深受這類同學歡迎。

記得有位同學，在足球和籃球的表現都很出色，很有運動天份，但成績卻很差，於是我把握機會好好栽培他，他因為運動出色考入一所好學校，最後更憑著運動員計劃考入香港中文大學修讀運動及康樂管理課程，將來也有志投身教育行業。這讓我感受到學生有不同的天份，我們可以從不同方向去發掘學生強項。

在教學路上，馬校長曾遇過不少這類型的孩子，能夠陪伴他們成長，幫助他們成材，並且找到自己的人生目標和方向，是馬校長覺得作為教育工作者的大意義。

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樂天媽嚴謹爸培養成才

談到生命中對自己影響至深的人，馬校長說非自己的爸媽莫屬。媽媽性格樂天，遇著對孩子在學業上有嚴格要求的爸爸，剛好作出平衡。

小時候，爸爸每天晚上都要我們坐下來讀英文書給他聽，如果讀不好要再讀過。他十分享受聽我們讀英文書，漸漸培養了我們在學業上的追求。至於媽媽則是安份守己和樂天的人。記得媽媽曾跟我說，讀書不用太出色，只要盡了力，拿到80分已經可以了。想到現在有不少家長，當孩子拿到95分時，他們在意的是為何拿不到那5分，我的媽媽從不給我們壓力，我十分感激父母給我們這樣好的家庭教育。

記者：陳淑儀