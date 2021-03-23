  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 19:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫境有情】衛蘭訪無家者送上暖飯　Janice身體力行助基層

娛樂 16:00 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

衛蕳走訪無家者聆聽不同故事。

衛蘭（Janice）近日夥同Lukas Graham及華納唱片，與慈善機構同路舍（ ImpactHK）及環保概念餐廳TREEHOUSE聯手，援助本地有需要者，給予他們飽暖的一餐。上週，Janice衛蘭身體力行，與同路舍的志願者度過了一天，進一步了解無家者的現狀以及如何為其提供協助與支持。

在接下來的6個月，香港華納音樂並將向本地有需要者捐贈超過15,000份熱餐，以及跟TREEHOUSE參與了同路舍的「仁愛行」走訪活動和派餐活動。

Janice表示每次看到我們城市的貧窮狀況後都會讓我感到非常心碎：「在探訪期間，我對無家者的故事有更深的了解。無家者所面臨的困境不僅僅是我們一般聽到的。 他們每個人都有一個特殊的故事，關於創傷、遺棄、悲劇、不良習慣或純粹個人選擇的故事。」

落區派飯。

她指：「我們不應該去批判認定無家者是因為沒有努力學習或找工作而落入現在的狀況。 實際上，在面對這種情況之前，他們當中很多人曾經擁有一份很體面的工作。 這一次的探訪經驗以及聽到他們背後的故事讓我發覺，我們任何一個人也可能有一天會變得無家可歸，這可能會發生在你或我身上，也讓我意識到我們很多人都非常幸福。」

衛蘭盼幫更多有需要人士。

衛蘭很感恩自己所擁有的一切：「所以不會再為生活上微不足道和瑣碎的事情而爭論。 我真的希望大家會多留意到身邊有需要的人， 有時候，當我想到眼前的情況時，我會感到非常無助。希望往後大家都會意識到這個狀況的急切性，這是一個很實在的問題，需要我們去面對和解決。 請大家都盡一切可能去伸出援手，謝謝！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

姜濤「饑饉30」挑戰野外露營　薜凱琪+關智斌合唱宣揚愛
14:00 2021/03/21
姜濤「饑饉30」挑戰野外露營　薜凱琪+關智斌合唱宣揚愛
Gin Lee拍廣告宣揚「領養不棄養」 揀男友要先過家中愛貓一關
12:29 2021/03/21
Gin Lee拍廣告宣揚「領養不棄養」 揀男友要先過家中愛貓一關
關心妍+CY陳澤言爆樂壇秘聞　音樂人黃丹儀+KB揭黎明開騷金句
13:58 2021/03/19
關心妍+CY陳澤言爆樂壇秘聞　音樂人黃丹儀+KB揭黎明開騷金句
歌手 衛蘭 正能量

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶
11:11 2021/03/22
【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶