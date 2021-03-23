【疫境有情】衛蘭訪無家者送上暖飯　Janice身體力行助基層

▲ 衛蕳走訪無家者聆聽不同故事。

衛蘭（Janice）近日夥同Lukas Graham及華納唱片，與慈善機構同路舍（ ImpactHK）及環保概念餐廳TREEHOUSE聯手，援助本地有需要者，給予他們飽暖的一餐。上週，Janice衛蘭身體力行，與同路舍的志願者度過了一天，進一步了解無家者的現狀以及如何為其提供協助與支持。

在接下來的6個月，香港華納音樂並將向本地有需要者捐贈超過15,000份熱餐，以及跟TREEHOUSE參與了同路舍的「仁愛行」走訪活動和派餐活動。

Janice表示每次看到我們城市的貧窮狀況後都會讓我感到非常心碎：「在探訪期間，我對無家者的故事有更深的了解。無家者所面臨的困境不僅僅是我們一般聽到的。 他們每個人都有一個特殊的故事，關於創傷、遺棄、悲劇、不良習慣或純粹個人選擇的故事。」

▲ 落區派飯。

她指：「我們不應該去批判認定無家者是因為沒有努力學習或找工作而落入現在的狀況。 實際上，在面對這種情況之前，他們當中很多人曾經擁有一份很體面的工作。 這一次的探訪經驗以及聽到他們背後的故事讓我發覺，我們任何一個人也可能有一天會變得無家可歸，這可能會發生在你或我身上，也讓我意識到我們很多人都非常幸福。」

▲ 衛蘭盼幫更多有需要人士。

衛蘭很感恩自己所擁有的一切：「所以不會再為生活上微不足道和瑣碎的事情而爭論。 我真的希望大家會多留意到身邊有需要的人， 有時候，當我想到眼前的情況時，我會感到非常無助。希望往後大家都會意識到這個狀況的急切性，這是一個很實在的問題，需要我們去面對和解決。 請大家都盡一切可能去伸出援手，謝謝！」