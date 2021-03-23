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青衣運動場4家貓命案　警方調查發現野狗襲擊家貓致死

社會 19:27 2021/03/23

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警方將案件列作「動物屍體發現」案處理。

青衣運動場發現4隻貓屍案再有新進展，警方初步調查後，今（23日）指貓隻屍體上有小洞形狀傷口。翻查閉路電視後發現，曾有3隻流浪狗在運動場出沒，相信貓隻傷口由流浪狗攻擊所致，事件不涉及刑事成分。

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另外警方蒐證期間，現場聽見微弱貓叫聲，懷疑有貓隻生還，於是全面搜索，移開案發現場所有雜物，終於在數小時後，發現一隻幼貓瑟縮一角，全身顫抖，於是警員細心地將幼貓擁入懷中安撫，交由愛協檢查及跟進，並已確認幼貓安全無恙。

事發於昨日（22日）下午2時許，青衣運動場有職員發現在看台附近分別有4具貓屍，於是報警處理，警員到場調查後發現3隻屬年幼小貓，估計約個半月大，而另一隻懷疑是5歲貓媽媽，其後警方通知愛護動物協會到場調查及處理。警方將案件列作動物屍體發現處理。

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責任編輯：吳卓峰

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