  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (週二) 22:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特首選舉熱身戰　林鄭暗批前特首梁振英無做足本份？

政治 21:17 2021/03/23

分享：

熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

特首林鄭月娥指，過去20年，特區政府有身處重要職位者，對香港問題視而不見。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日不點名批評，20多年來，不單是特首或特區政府，很多人處於重要位置，都可從他們自身角度完善「一國兩制」，「但他們都視而不見，或見而不理。」有政界人士料，作為前特首的全國政協副主席梁振英早前未排除參選特首，令林鄭出招，批評梁振英未有做好本份。

本月中，林鄭曾經提及，參選特首有5個條件，要愛國、有管治能力、能處理中央和特區的關係，得到市民愛戴的同時，亦不能太受到外面的聲音或不同意見影響。林鄭接受外媒訪問時，雖拒答會否爭取連任，卻話鋒一轉，強調女性常被安排做最困難的工作。

有政界中人指，如果根據林鄭列舉的特首條件，每任特首上場後，都未必可以完成符合。

林鄭月娥今日（23日）於香港經濟峰會發言時，主動提出經過近4年行政長官的政治歷練，已經可以大膽說，香港「病之處」，在於沒有全面貫徹落實「一國兩制」的制度體系，未能夠在香港堅持「一國兩制」，更加沒有盡努力去完善「一國兩制」在香港的落實。

林鄭認為，這些未完善包括︰（1）未能堅持「一國」的原則；（2）未能做到維護國家主權、安全和發展利益；（3）未能將中央按《憲法》和《基本法》行使的權力和特區獲授權的高度自治權有機結合；（4）未能完善與《基本法》實施相關的制度和機制。

林鄭表示，這些不完善，中央看得很清楚；但中央很理解、包容，希望香港自己看得到，從而改善。可惜過去20多年，很多處於一些重要位置的人，都視而不見。她明言，經過2019年修例風波，自己覺得已不可再視而不見，而中央已忍無可忍，並在同年10月的中共十九屆四中全會已提出，堅持和完善「一國兩制」制度體系。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

撰文 : 傅流螢

相關文章

林鄭月娥再數特首條件　稱要有堅定性格
15:58 2021/03/15
林鄭月娥再數特首條件　稱要有堅定性格
【選舉制度】林鄭月娥：建議立法會內會先成立小組　討論人大決定主要內容
12:46 2021/03/17
【選舉制度】林鄭月娥：建議立法會內會先成立小組　討論人大決定主要內容
【疫苗接種】特首率司局長接種第二劑科興疫苗　林鄭月娥譴責少數醫護意圖污衊國產疫苗
11:00 2021/03/22
【疫苗接種】特首率司局長接種第二劑科興疫苗　林鄭月娥譴責少數醫護意圖污衊國產疫苗
【疫苗接種】林鄭月娥不認同疫苗接種率低　指36萬市民接種第一劑形容比率不算差
今日 10:19
【疫苗接種】林鄭月娥不認同疫苗接種率低　指36萬市民接種第一劑形容比率不算差
曾蔭權 董建華 梁振英 特首選舉 林鄭月娥 政治

最高瀏覽

【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
11:57 2021/03/22
【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
00:00 2021/03/22
【關注自閉】兒2歲確診自閉症媽媽心痛難受　港爸轉售公司全職湊仔︰把握黃金治療期
【閆擎離世】香港電台DJ閆擎家中猝逝　港台DJ及多位歌手表悼念
23:02 2021/03/22
【閆擎離世】香港電台DJ閆擎家中猝逝　港台DJ及多位歌手表悼念