【抹黑疫苗】土瓜灣仁澤醫務中心涉指科興「聲譽不好」　衞生署終止接種協議

▲ 涉事醫生於土瓜灣仁澤醫務中心行醫。（google截圖）

土瓜灣「仁澤醫務中心」，屬於疫苗接種計劃下的私家醫生診所。網上流傳圖片，指診所早前張貼告示，涉抹黑科興疫苗。衞生署稱，已經透過電話聯絡及上門調查跟進有關事件，經調查後，昨日（22日）終止與該診所的疫苗接種建議。

「仁澤醫務中心」位於土瓜灣落山道，劉東華是主診醫生之一。店面近日貼出告示，比較兩款新冠病毒疫苗，提到疫苗生產商科興「聲譽不好」，另一邊廂指生產商復必泰「國際聲譽良好」；又提到自己不會接種科興，亦不建議市民科興，被指抹黑科興疫苗。

衞生署稱，收到傳媒查詢後，隨即向劉東華的診所，即仁澤醫務中心，透過電話聯絡及上門調查跟進事件，並提醒他必須嚴格按照衞生署的指引，提供疫苗接種服務。

署方據調查所得，涉事醫生診所違反「疫苗接種計劃」下的條款協議，已於昨日終止與相關醫生診所的服務條款協議，並即時安排回收尚未使用的科興疫苗。衞生署會繼續提醒參與計劃的私家醫生，須按照計劃指引提供疫苗接種服務。

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責任編輯：吳卓峰