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【節能慳電】中華電力撥款逾1億資助工商業添換LED燈膽及變頻冷氣　受惠餐廳一年慳逾4萬元電費

社會 07:00 2021/03/24

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電費是家家戶戶的必要支出。中華電力有限公司於2018年10月推出3個「慳電」計劃，透過能源審核服務、中電綠適樓宇基金，及節能設備升級計劃，助工商業界找出能節省感源的空間，減低營運開支，同時撥款逾1億元資助更換或添換具高能源效益LED燈膽及冷氣等設備。有受惠餐廳去年分別獲資助2000元及逾20萬更換100個LED燈膽，及8部變頻冷氣機，一年減省了4萬多元電費。

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中華電力企業客戶服務總監盧志華透露，由2018年10月推出3個計劃至2020年年底，共為參與商戶節省2.7億度電，即逾6萬個家庭一年用電量，可減少約12萬噸碳排放量。包括完成1,400宗能源審核個案，參與商戶實施審核報告中的節能建議後，節省約1.2億度電、資助約4,300個節源設備升級項目，共節省4,000萬度電，及資助約1,500幢住宅及工商樓宇更換樓宇裝置，節省1.1億度電。

位於馬鞍山的「鞍山茶座」於2020年參加了該3個計劃，獲中電分別資助2000元及逾20萬將餐廳內100個慳電膽更換為LED燈膽，及將8部冷氣機更換為變頻冷氣機。餐廳負責人楊祥利表示，更換LED燈後，較去年節省約3,600度電，而更換變頻冷氣機後更節省約3萬度電，總計減少約15%用電量，一年減省了4萬多元電費，「即係慳到一個樓面3個月人工，疫情下生意難做，慳到好開心」。

另外，今年中電透過中電社區節能基金撥款100萬元，推出重新校驗工程培訓課程，目標為100間企業的員工提升能源效益的認知，以鼓勵他們檢視及改善大廈的設備能達致更節能效益。

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記者：洪芷晴

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