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【強制檢測】再多8處所納強檢名單　包括中西區富景花園、西營盤康和花園、將軍澳寶盈花園

社會 22:43 2021/03/23

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熱門 廖啟智 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

再多8處所納強檢名單，包括中西區富景花園、西營盤康和花園、將軍澳寶盈花園（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日（23日）新增約12宗確診個案，包括8宗為輸入個案，1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連，昨再多8處所納強檢名單，包括：

新增一宗或以上確診個案

  • 將軍澳唐俊街 11 號寶盈花園第 2 座
  • 中西區干德道 58A-58B 號富景花園第 1 及 2 座
  • 九龍深水埗南昌街 67 及 69 號

污水樣本檢測呈陽性

  • 西營盤第三街 83 號康和花園
  • 西營盤朝光街 21–24 號╱荔安里 3–5 號時利樓
  • 西營盤荔安里 7–13 號利安大廈
  • 西營盤德輔道西 296–302 號及茘安里 4–10 號良基大廈

其他

  • 香港仔漁暉道 18 號港暉中心高層地下 1-2 號東華三院蕭旺李滿福幼兒園

2021 HKDSE 試場防疫措施包括：

    點擊圖片放大
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    +4

任何在3月10日至23日期間曾身處上述任何地方超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月25日或之前接受檢測。受檢人士若在3月21日至23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

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