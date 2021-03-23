【疫苗接種】首劑疫苗接種人數破40萬　20歲少女打BioNTech後失去知覺及腹痛須留院

▲ 20歲少女打BioNTech後失去知覺及腹痛須留院

新冠疫苗接種計劃持續，截至今日下午8時的過去24小時，共約23,400名市民接種了第一劑疫苗，其中9,000人打科興、14,400人打復必泰；目前累計約403,000名市民已接種首劑疫苗，其中約252,800名接種科興，約150,200名接種復必泰。

本港再有疫苗事故，當局公布昨日共有20宗送院個案，其中3宗留院觀察，包括20歲少女打針後失去知覺及腹痛、15宗已出院，2宗不遵從醫生勸告自行出院；送院者中，13人打復必泰疫苗，個案包括：

香港中文大學醫院社區疫苗接種中心

46 歲男子接種復必泰疫苗後，出現 心悸及血壓上升 。他於上午 11 時 50 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

。他於上午 11 時 50 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。 58 歲女子接種復必泰疫苗後，感到 暈眩 。她 於下午 12 時 46 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

。她 於下午 12 時 46 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後已經出院。 20 歲女子接種復必泰疫苗後，失去知覺及感到腹痛。她於下午 4 時 31 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

曉光街體育館社區疫苗接種中心

61 歲女子接種復必泰疫苗後，有出疹情況。 她於下午 12 時 35 分被送往基督教聯合醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

荃景圍體育館社區疫苗接種中心

30 歲男子接種復必泰疫苗後，手臂及頸部有出疹情況。他於下午 4 時 10 分被送往仁濟醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

34 歲男子接種復必泰疫苗後，出現 心悸 。他 於下午 4 時 13 分被送往北區醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從 醫生勸告自行出院。

。他 於下午 4 時 13 分被送往北區醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從 醫生勸告自行出院。 38 歲男子接種復必泰疫苗後，出現 心悸、傷口出現痛楚及麻痺及出現高血壓 。他於下午 4 時 40 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

。他於下午 4 時 40 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後已經出院。 53 歲男子接種復必泰疫苗後，出疹及出現 過敏 反應。他於下午 5 時 27 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後 已經出院。

反應。他於下午 5 時 27 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後 已經出院。 33 歲男子接種復必泰疫苗後， 身體出疹及輕微發癢。 他於下午 5 時 38 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後 已經出院。

他於下午 5 時 38 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後 已經出院。 35 歲女子接種復必泰疫苗後，有出疹情況。 她於下午 6 時 46 分被送往北區醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

西灣河體育館社區疫苗接種中心

62 歲女子接種復必泰疫苗後，血壓上升及感到胸口不適。她於下午 6 時 03 分被送往東區尤德夫人那打素醫院， 情況穩定。經治療後，留院觀察。

鴨脷洲體育館社區疫苗接種中心

41 歲女子接種復必泰疫苗後，感到眩暈。她 於下午 6 時 53 分被送往瑪麗醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心

28 歲男子接種復必泰疫苗後，出現昏厥。他 於下午 6 時 58 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

另有7宗涉科興疫苗，包括：

林士德體育館社區疫苗接種中心

72 歲男子接種科興疫苗後，感到右胸疼痛並跌倒。他於上午 10 時 02 分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心

64 歲女子接種科興疫苗後，右眼視野收窄約10分鐘。她於下午 12 時 39 分被送往基督教聯合醫院，情況穩定， 經治療後已經出院。

官涌體育館社區疫苗接種中心

33 歲女子接種科興疫苗後，出現 過敏反應及臉部有出疹情況 。她於下午 1 時 50 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

。她於下午 1 時 50 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。 54 歲男子接種科興疫苗後，出現右頸及臉頰腫脹。他於下午 5 時 37 分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

源禾路體育館社區疫苗接種中心

39 歲女子接種科興疫苗後，感到 頭痛及發冷 。 她於下午 3 時 29 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後， 留院觀察 。

。 她於下午 3 時 29 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後， 。 44 歲女子接種科興疫苗後，全身無力。她於 下午 6 時 20 分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經診症後，她不遵從醫生勸告自行出院。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心

45 歲女子接種科興疫苗後，感到左手麻痺。 她於下午 8 時 44 分被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

截至今日下午八時的過去24小時，約5,600名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約11,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

今日在八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為80%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。

2021 HKDSE 試場防疫措施包括：

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另外，當局指過去24小時共有 宗中風或心肌梗塞的個案，

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責任編輯：鄧凱文