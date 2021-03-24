【復必泰疫苗】BioNTech疫苗疑有包裝問題　消息：本港疫苗接種中心將會暫停BioNTech接種

▲ 澳門今日起暫停接種復必泰疫苗。

澳門衛生局（24日）公布今日收到復星實業(香港)公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

消息指，本港衞生署亦已接獲復星實業(香港)公司的書面通知，有關BioNTech疫苗包裝問題，供應復必泰疫苗接種中心今日將會暫停接種疫苗，政府正了解澳門當局的有問題疫苗批次是否與香港相同。

據了解，多間疫苗接種中心立即要「截龍」，通知已登記市民今日不會供應復必泰疫苗。

接種復必泰疫苗中心，即看:

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澳門當局指，到目前為止，BioNTech 和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險。但謹慎起見，在調查期間，必須暫停接種批號為 210102 的疫苗產品，直至調查結束。此預防性措施旨在持續確保疫苗的接種安全。

澳門強調引進的mRNA疫苗全部屬於該批次，即日起暫停接種，直至另行通知，今日起已預約接種mRNA的市民無需前往接種站接種。

TOPick正向本港衞生署及復星實業有關方面了解情況!

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記者：伍瑋瑋