【紫藤花盛放】深井清快塘村紫藤花絕美盛開　元荃古道周末行山必賞【內附多圖】

▲ 深井清快塘喜香農莊的紫藤花也開得很燦爛，影友必拍。

上星期，香港仔鴨脷洲海旁的十餘株八重櫻滿開，吸引大批愛花的市民入內朝聖兼打卡，大排長龍，絡繹不絕。這個星期，拍友告知，深井清快塘喜香農莊的紫藤花也開得很燦爛，雖然只有兩個紫藤花棚，但串串絕美的紫藤花已令拍友迷醉，更有愛好傳統粵劇的拍友，形容串串紫藤猶如任白戲寶《紫釵記》中，霍小玉的紫玉釵。

▲ 深井清快塘喜香農莊的紫藤花也開得很燦爛，吸引不少影友拍攝花姿。（Rebecca拍攝及授權刊登）

▲ 串串絕美紫藤花掛枝，連唐代詩人李白也曾吟詩讚美。（羅若菁拍攝及授權刊登）

紫藤，別名藤蘿。屬豆科、紫藤屬，一種落葉攀援纏繞性大藤本植物。唐代詩人李白就曾吟詩讚美︰「紫藤掛雲木，花蔓宜陽春。密葉隱歌鳥，香風留美人。」（《紫藤樹》）

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紫藤於春季開花，青紫色蝶形花冠，花紫色或深紫色，十分美麗。紫藤為暖帶及溫帶植物，對生長環境的適應性強。紫藤的花期約於3月下旬至4月上旬左右，現在賞花是最佳時機。

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位於荃灣元荃古道的清快塘村，是位於荃灣的一條古老村落，始建於清朝乾隆年間，位於山上，已有二百多年歷史，該村在1979年列入大欖郊野公園範圍。清快塘喜香農莊由老村民建於2002年，地方不大，最大的亮點是絕美的紫藤花，進入農莊毋須收費，拍友行到餓，也可在此買點小食，如餐蛋麵等祭祭五臟。

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大帽山的元荃古道是行山熱點，行山友可以由荃威花園，經石龍拱、田夫仔、大欖桶水塘、元朗大棠南坑排村，全段走的話，約需5小時，全程風景不俗；但拍友今次快閃賞紫藤花，選了最短的路，由深井裕記燒鵝停車場，行樓梯斜路約1小時到達。

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交通︰深井清快塘喜香農莊，荃灣西站乘 234A ，深井碧堤半島站落，陳記燒鵝旁沿深康路天橋位（裕記停車場）右轉再沿清快塘新村路行上山，約需1小時。

記者：葉翠華