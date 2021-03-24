【單親媽媽】何婉盈感對女兒有虧欠　Elaine寧自己辛苦只盼女兒快樂

▲ 何婉盈十分堅強。

何婉盈（Elaine）近日接受邀請到新城節目《人生馬拉松》訪問，大談其人生經歷。何婉盈談到當年爸爸供自己到美國讀書的日子一點也不容易，但她一次回港後卻毅然決定留下來參加香港小姐。

起初爸爸不支持，但何婉盈仍然一意孤行，因她認為這是人生中首次有自己想做的事，希望從選美進入娛樂圈，發展歌唱事業。

▲ 何婉盈任《人生馬拉松》嘉賓。

學懂接受批評

在整個選美過程當中，Elaine開始學會接受評論，由一開始適應不來，去到現在已變成是人生歷練，別人再說甚麼已沒所謂。何婉盈笑說從小到大家人只希望她無論想做甚麼，都應該先努力讀書，她表示自己讀書一般，但勝在肯努力，別人花一小時，她就願意花十小時去熟讀。



進娛樂圈後Elaine的發展相當不錯，有頗多的演出機會，問她到為何5年後突然決定重拾書包回大學讀書，她表示雖然工作一直安排得密密麻麻，但沒機會賺取額外收入，賺到的錢只是剛好夠生活，連交租也成問題。

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重返校園讀書

幸家中沒經濟壓力，爸爸亦會替她交租，但不想永遠要爸爸幫忙，機緣巧合下選擇回到校園，修讀工商管理，暫時放下在娛樂圈的事業。

何婉盈透露一開始因藝人身份，沒有同學敢主動跟其說話，但她選擇主動和同學破冰，去問同學能否幫她補習，因放下了書本幾年，重新適應並不容易。

問到為何選擇讀工商管理，與一直在做的娛樂事業格格不入，何婉盈笑言：「醫生、律師，唔夠資格，中文、英文，自己又應該無咁叻，一直篩選下去，發現工商管理最適合自己」。

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一邊工作一邊湊女

12年後的Elaine已在公關工作上得心應手，在第10年左右，Elaine誕下了女兒，但漸覺和另一半理念不同，最後決定分開，當時女兒卻差不多兩歲。

她憶述，當時在馬會工作時認識的一個客人建議去考牌做金融，承諾會做Elaine的第一個客，令她有機會賺多點錢。Elaine便決定放手一搏，又去讀書考牌，可是每晚放工待女兒睡著便要把握時間溫書。

取得牌照後，一開始做時只有一個客，最終兩份工重疊做了兩年，一星期只有星期六放假可照顧女兒，其餘時間都交給工人姐姐。

▲ 女兒長大，何婉盈可以多一點私人時間。

感對女兒有虧欠

Elaine直言一開始並不想做單親媽媽，認為對女兒有虧欠：「自己本身都係單親家庭成長，9歲時爸爸媽媽離婚，所以我都獨立，但無辦法，價值觀不同好難行落去，可能因為個女的關係，大家可以做到再見亦是朋友，第一樣就是不可以在個女面前講大人的事，等她可以快樂地成長」。



何婉盈說：「各有前因莫羨人，你條命是如此，未去做金融之前，生活真是困難，那份人工真是夠交租及養個女，個女出左世頭幾年，連星期六有時都去大陸的Show唱歌，現在女兒13歲，我問她2、3歲的事，幸好她沒甚麼記憶。」

她續稱：「那時因為工作真是好少有機會可以湊她。我同自己定了個目標，這10年我要與她有穩定的生活」。



2、3年前一個機會，讓她回到電視台再次接觸唱歌，有了穩定的生活，她又可再次追尋她的初心——唱歌。

一向把握機會的Elaine不想錯過：「到了現在這個歲數，生活穩定，個女又開始大，我覺得可以做回自己鐘意做的事。」

問到認為人生是否可以順計劃而行，Elaine認為是一半一半：「人生有一半就註定了，但取決於態度，如果你永遠都是悲觀，那麼人生就會悲觀度過，相反如果你積極，事情就會變好。」

她表示：「當時如果將單親諗到好悲觀，每日自怨自艾，倒不如振作，訂個目標比自己，無論最終成不成功，起碼有努力過，因為有了小朋友後會想給她一個正面形象。」

做投資成功、做娛樂圈成功、做單親媽媽也成功，今年踏入50歲的Elaine又再給自己一個新的目標，希望放慢腳步去做自己喜歡的事，唱歌、環遊世界。