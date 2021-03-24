【一腳踏兩船】去年請侍產假陪老婆今年5月女友預產　出軌港夫自爆：10個月內可否請2次侍產假

▲ 一名港夫去年請侍產假陪老婆，而女友今年5月預產，自爆出軌：「10個月內可否請2次侍產假？」

新生命的來臨是開心事，但在複雜的關係中，新生命的出現或許是一個煩惱。有港夫於社交媒體投稿，指自己去年10月曾取侍產假陪老婆分娩及陪月，不過「好事打孖嚟」，其女友近期同樣懷孕，預產期將於今年5月，他正苦惱如何向公司再請假，卻不為意地自爆一腳踏兩船，「10個月內可唔可以請2次侍產假？」

一名港夫於Facebook專頁「奴工處」投稿，指妻子去年10月分娩，曾向公司申請侍產假照顧老婆。然而，其女朋友將於今年5月預產，變相他需在7個月內再向公司申請侍產假，他不知所措下便問，

如果公司話10個月內唔可以請兩次侍產假，咁算唔算違反勞工條例？

網民：打去勞工處問

帖文引來不少網民留言，驚訝地問「我究竟睇咗啲咩？」有人認真地建議港夫應致電勞工處詢問，「情況特別，打去勞工處問啦！」另有人建議港夫養起兩頭家，不如放無薪假，「嗰幾日假就豪俾公司啦！」

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根據《僱傭條例》，只要男性僱員符合以下3個條件，就可以就配偶／伴侶每次分娩享有5天侍產假，僱員須向公司提供嬰兒的出生證明書，其上記有僱員的姓名，顯示他為嬰兒的父親。

1. 為初生嬰兒的父親或有嬰兒即將出生。

2. 按連續性合約受僱。

3. 已按法例的規定通知僱主。

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責任編輯：王明芳